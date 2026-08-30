El Gobierno de Monterrey tiene listo el operativo de regreso a clases 2026-2027, que comenzará este lunes 31 de agosto con el objetivo de prevenir accidentes y agilizar el tráfico vehicular en las zonas escolares.

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se desplegarán 80 agentes de Tránsito en planteles ubicados sobre las principales avenidas de la ciudad.

Regreso a clases en Monterrey: avenidas donde habrá operativo vial

Los oficiales estarán presentes en distintas zonas escolares de avenidas como Madero, Venustiano Carranza, Garza Sada, Félix U. Gómez, Juárez, Aztlán, Revolución y Colón, entre otras.

Las autoridades municipales exhortaron a madres, padres de familia y automovilistas a salir con anticipación, conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar congestionamientos y hechos de tránsito.

Los horarios de mayor atención serán:

07:00 a 09:30 horas

11:30 a 14:30 horas

16:30 a 18:30 horas

Durante estos periodos, los conductores deberán reducir su velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas escolares y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito.

La multa por exceso de velocidad en una zona escolar en Monterrey es de 3 mil 519.30 pesos, por lo que el municipio llamó a respetar los límites establecidos.

Además, la Dirección de Policía de Proximidad brindará seguridad en los planteles educativos que tienen asignada esta responsabilidad.

Estas son las recomendaciones para el regreso a clases en Monterrey

El Gobierno de Monterrey pidió a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes medidas durante el regreso a clases:

Salir con tiempo suficiente hacia el destino.

Utilizar el cinturón de seguridad.

No utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Reducir la velocidad en zonas escolares.

Respetar los señalamientos y las indicaciones de los oficiales.

Evitar estacionarse en segunda fila frente a los planteles.

Utilizar sistemas de retención adecuados para menores.

Considerar el carpool entre familiares o vecinos que acudan al mismo centro escolar.

Con estas acciones, el municipio busca proteger a estudiantes, docentes y peatones, además de mantener una circulación más fluida durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.