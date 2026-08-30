El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado en Portofino, Italia, en la boda de Omer Adam y Sacha Israelovich, con empresarios vinculados al fraude de Pegasus.

Según investigaciones, el empresario israelí Avishai Neria estaría relacionado con presuntos sobornos entregados a Enrique Peña Nieto, así como Uri Ansbachers, también visto en la boda.

Enrique Peña Nieto es captado en boda junto a empresarios vinculados con el fraude Pegasus

El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en la boda del cantante de Israel, Omer Adam y Sacha Israelovich en un exclusivo castillo en Italia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la compañía que tenía el político mexicano.

El video en donde se ve a Enrique Peña Nieto disfrutar de la música de la boda lo mostró sentado junto a Avishai Neria. Sumado a ello, entre los invitados también se vio a Uri Ansbachers.

Esta aparición del expresidente está volviendo a ser relacionada con los señalamientos de se han hecho sobre la empresa Pegasus, con la que Enrique Peña Nieto habría hecho negocios que llevaron a un esquema de fraude.

Además de los contratos millonarios que se habrían generado en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Pegasus, desde los informes en Israel también se dice que hubo soborno con el político mexicano.

Los reportes informan que Uri Ansbachers y Avishai Neria, vinculados con Pegasus, pagaron a Enrique Peña Nieto, al menos 25 millones de dólares, por contratos con el gobierno de México, así como acceso a datos personales.

Actualmente, en México, la investigación sobre el vínculo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto con empresas de Ansbachers y Neria siguen vigentes, incluyendo el enlace con Pegasus.