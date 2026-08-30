El gobernador de Nuevo León, Samuel García llevó a cabo una gira de trabajo por la zona citrícola de Nuevo León, donde inauguró dos canchas deportivas y anunció nuevas herramientas educativas para estudiantes, además de destacar la inversión estatal para fortalecer la infraestructura de escuelas en la entidad.

La primera cancha fue inaugurada en la Preparatoria 13 de la UANL, en el municipio de Allende. Durante el evento, el gobernador resaltó la importancia de combinar educación y deporte, y anunció acciones para mejorar la infraestructura del plantel. También se comprometió a gestionar, junto con las autoridades universitarias, la construcción de más aulas para la preparatoria.

Samuel García fortalece infraestructura deportiva y educativa en zona citrícola. (cortesía )

La educación es lo más importante y luego el deporte. Quiero decirles que estamos trabajando con la Universidad de la mano, con el rector Santos (Guzmán) para que haya más jóvenes, para ver la manera en que se integren más alumnos. Estamos valorando la posibilidad de quitar los exámenes para que haya más gente que pueda entrar a la prepa. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, señaló que el director de FIDECITRUS Luis Cavazos, apoyará en las gestiones para ampliar las instalaciones del plantel.

El director de la Preparatoria 13 de la UANL, Víctor Hugo Almaguer Beltrán, agradeció al gobernador por considerar a la institución para la donación de la cancha y destacó que esta infraestructura se suma a las instalaciones con las que cuenta el plantel gracias al respaldo de la UANL.

Posteriormente, Samuel García inauguró una segunda cancha en la Escuela Secundaria “Prof. Felipe de Jesús Jasso”, en Montemorelos, donde destacó la inversión estatal destinada a fortalecer la educación y el deporte.

Nuevo León construirá 40 nuevas escuelas

Durante los eventos, el gobernador destacó que se invertirán mil millones de pesos para la construcción de 40 nuevas escuelas, entre planteles de preescolar, primarias, secundarias y preparatorias.

También señaló que el estado cuenta con mil 500 escuelas de tiempo completo y resaltó la construcción de 610 canchas deportivas en diferentes municipios.

Como parte de las acciones para fortalecer las herramientas educativas, anunció además la instalación de tres salones de cómputo y la incorporación de herramientas relacionadas con inteligencia artificial.

Samuel García fortalece infraestructura deportiva y educativa en zona citrícola. (cortesía )

Estamos listos para el lunes el regreso a clases. Quiero decirles que invertimos mil millones de pesos para rehabilitar y tener todas las escuelas listas en todo el estado y vamos a invertir otros mil millones, de aquí a diciembre vamos a construir 40 nuevas escuelas. 610 canchas en todo el estado y hoy inauguramos aquí en Montemorelos una en Allende otra. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El alcalde de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, agradeció aestudiantesl gobernador por las obras realizadas y por considerar a la Escuela Secundaria “Prof. Felipe de Jesús Jasso”, institución que, señaló, registra una alta demanda de .

En los eventos también estuvieron presentes Luis Fernando Domínguez, director general del ICIFED; Juan Paura García, secretario de Educación; Alberto Mora, rector de la Universidad Ciudadana; Melody Falcó Díaz, directora general del INDE; David Sánchez, alcalde de General Terán; así como personal docente, alumnos y habitantes de la región citrícola.