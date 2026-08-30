Desde Escobedo, más de 5 mil simpatizantes de Morena se reunieron para mostrar su respaldo a la Cuarta Transformación y al proyecto político encabezado en el municipio por Andrés Mijes. Durante el encuentro, el alcalde destacó la organización territorial del movimiento y llamó a fortalecer su presencia en Nuevo León.

Al encabezar la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Mijes sostuvo que Escobedo se ha convertido en un punto importante para la 4T en el norte del país, al considerar que desde este municipio se han demostrado resultados y existe una estructura capaz de impulsar el movimiento en la entidad.

Andrés Mijes llama a Nuevo León a sumarse al “Modo Sí”

Ante los asistentes reunidos en la Plaza Principal, Andrés Mijes llamó a Nuevo León a sumarse al “Modo Sí” y dejar atrás lo que calificó como una ruta de malos gobiernos, improvisación y ocurrencias.

El alcalde afirmó que la Transformación puede echar raíces en el norte y generar resultados al colocar en el centro el bienestar de las familias. También sostuvo que Nuevo León no puede seguir perdiendo tiempo mientras México avanza con un proyecto que, dijo, cuenta con una visión de futuro.

Mijes criticó al actual gobierno estatal y señaló que el llamado “Modo No” habría provocado pérdida de tiempo durante casi cinco años, además de cuestionar lo que consideró decisiones improvisadas, obras sin planeación y un incremento de la deuda.

Mijes destaca a Claudia Sheinbaum como ejemplo de “honestidad y resultados”

Durante su participación, Mijes destacó el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que la defensa de la Transformación y la soberanía debe reflejarse en acciones concretas para la población.

El alcalde sostuvo que la fórmula que requiere México y Nuevo León combina honestidad, capacidad y resultados, al considerar que estos elementos permiten gobernar de manera responsable y cumplir con las necesidades de la ciudadanía.

“Ésa es la fórmula que México y Nuevo León necesitan, honestidad para gobernar limpio, capacidad para gobernar bien, y resultados para cumplirle al pueblo, ese es el Modo SÍ”, expresó Mijes.

Andrés Mijes busca llevar la “ola morenista” a todo Nuevo León

Mijes también afirmó que Morena ya tiene presencia en Nuevo León y destacó que fue el alcalde de Morena más votado de México, según sus propias declaraciones. A partir de ello, planteó la importancia de extender la presencia del movimiento hacia otros municipios del estado.

El alcalde propuso que Escobedo sea el punto de partida para llevar el “Modo Sí” a todo Nuevo León y consolidar una nueva etapa de la Transformación. El llamado ocurrió ante la presencia de distintos actores políticos de Morena.

Entre los asistentes estuvieron las aspirantes a coordinadora estatal Judith Díaz y Clara Luz Flores, además de las diputadas Anylu Bendición, Grecia Benavides y Patricia Palacios, así como otros representantes y simpatizantes del partido.