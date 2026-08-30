Toluca vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Pronóstico es 2-0 para los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 6 de la Liga MX

Toluca 2-0 FC Juárez es el pronóstico del partido en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 2-0 FC Juárez

Toluca vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs FC Juárez, en la Jornada 6 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Oscar Ortega y Kevin Balanta

Mediocampistas: Javier Güémez, Cristian Dájome, Carlos Gruezo y Francisco Villalba

Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y César Araújo

Delanteros: Diego Lainez, Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera

Santos vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Santos vs Tigres juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por TUDN y ViX.