Toluca vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Pronóstico es 2-0 para los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 6 de la Liga MX

Toluca 2-0 FC Juárez es el pronóstico del partido en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 2-0 FC Juárez

Toluca vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs FC Juárez, en la Jornada 6 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Oscar Ortega y Kevin Balanta
  • Mediocampistas: Javier Güémez, Cristian Dájome, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
  • Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña
  • Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y César Araújo
  • Delanteros: Diego Lainez, Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera

Santos vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Santos vs Tigres juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs Tigres
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: TUDN y ViX