Toluca vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Pronóstico es 2-0 para los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 6 de la Liga MX
Toluca 2-0 FC Juárez es el pronóstico del partido en la Jornada 6 del Apertura 2026.
Pronóstico: Toluca 2-0 FC Juárez
Toluca vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs FC Juárez, en la Jornada 6 de Liga MX en su Apertura 2026.
Toluca
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Oscar Ortega y Kevin Balanta
- Mediocampistas: Javier Güémez, Cristian Dájome, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y César Araújo
- Delanteros: Diego Lainez, Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera
Santos vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
Santos vs Tigres juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Santos vs Tigres
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: TUDN y ViX