El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el arranque de la Estrategia Presencia Total Carretera Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad estatal y evitar que se registren hechos de violencia como los ocurridos recientemente en otras entidades del país.

Desde el C5 y en el marco de la Mesa Única de Coordinación de Seguridad CMF 2026 Sede Monterrey, el gobernador dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo en la zona sur del área metropolitana, particularmente en la Carretera Nacional, una de las vías con mayor flujo vehicular.

El despliegue ocurre en vísperas de los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento para el cual la entidad se prepara con un reforzamiento permanente de la vigilancia.

“Los resultados son evidentes, los resultados están a la vista, reducción de 80 por ciento de homicidios. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué arrancamos hoy? Pasamos de la Operación Muralla a la Operación Presencia Total los siguientes 4 meses. ¿Qué es esto? Todos los días, no solo viernes y sábado, todos los días, no solo cuando haya un evento como el del domingo, todos los días presencia total y desdoble de patrullaje” Samuel García, gobernador de NL

Samuel García refuerza blindaje en carreteras rumbo al Mundial 2026

El mandatario estuvo acompañado por los mandos de Fuerza Civil e integrantes de la Mesa de Seguridad, donde explicó que esta estrategia representa una evolución de la Operación Muralla hacia un esquema de patrullaje diario y permanente durante los próximos cuatro meses.

Estrategia Presencia Total contempla patrullaje diario en las principales carreteras de Nuevo León (Cinthya Gonzalez)

Asimismo, detalló que el operativo implica presencia total y desdoblamiento de patrullaje todos los días, no únicamente en fines de semana o durante eventos masivos. El objetivo es mantener activado al 100% el estado de fuerza de la policía estatal hasta concluir la justa mundialista.

En esta primera fase, el despliegue se concentra en la Carretera Nacional, pero posteriormente se ampliará a otras vías clave como la carretera a Saltillo, Reynosa, Laredo, Monclova y el tramo La Gloria-Colombia, con el fin de blindar completamente el estado.

Estrategia Presencia Total contempla patrullaje diario en las principales carreteras de Nuevo León (Cinthya Gonzalez)

El gobernador subrayó que la ciudadanía notará un incremento significativo de patrullas, incluyendo unidades Black Mamba y vehículos tácticos, así como mayor presencia de elementos en puntos estratégicos.

Samuel García anuncia inversión histórica en seguridad

El mandatario estatal destacó que esta estrategia es posible gracias a una inversión pública de 32 mil millones de pesos destinada al fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad. Asimismo, aseguró que, rumbo al Mundial 2026, Nuevo León cuenta con equipamiento, personal, patrullas y helicópteros suficientes para garantizar condiciones de seguridad.

Por otra parte, señaló que el sector privado ha colaborado de manera voluntaria mediante la aportación de cámaras de videovigilancia a través del esquema Ponte Nuevo.

Estrategia Presencia Total contempla patrullaje diario en las principales carreteras de Nuevo León (Cinthya Gonzalez)

Gerardo Escamilla Vargas, titular de la nueva Fuerza Civil, indicó que el operativo en la zona del Cañón del Huajuco es estratégico no solo por su densidad poblacional, sino por concertar actividad económica, transporte, turismo, educación y servicios de salud.

Con la Estrategia Presencia Total, el Gobierno de Nuevo León busca mantener la tendencia de reducción en delitos de alto impacto y reforzar el blindaje estatal de cara a los compromisos internacionales de 2026.