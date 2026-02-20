El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, convocó a la comunidad jurídica del país a reflexionar sobre el rumbo del sistema legal mexicano ante los nuevos escenarios nacionales e internacionales derivados de las reformas constitucionales.

Al encabezar la inauguración del Vigésimo Congreso Nacional de la Abogacía “Derecho y Justicia en Tiempos de Reformas”, organizado por la Barra Mexicano Colegio de Abogados (BMA), el gobernador estatal afirmó que es momento de replantear si México funciona como una verdadera federación o como una república con división de poderes.

Samuel García llama a fortalecer el federalismo en Congreso Nacional de la Abogacía

Durante el evento, Samuel García sostuvo que el encuentro representa una oportunidad clave para debatir un auténtico federalismo y dejar atrás el centralismo.

El gobernador señaló que, a diferencia del panorama nacional, Nuevo León ha dado un paso hacia un modelo más federalista con la creación de una nueva Constitución estatal, la cual calificó como la más reciente y con mayor enfoque federalista en México.

Asimismo, destacó que este proceso abre la puerta para cuestionar qué sigue para la entidad y para el país frente al nuevo orden mundial y nacional.

“Hoy tenemos una nueva Constitución que es la más nueva y federalista de México; creo que este es el punto de arranque para decir: ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer Nuevo León y México en este nuevo orden mundial y nacional?” Samuel García, gobernador de NL

Por su parte, Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, afirmó que las y los juristas tienen la responsabilidad histórica de someter las reformas a un análisis riguroso con el objetivo de fortalecer los cambios institucionales para que el orden constitucional no se vea debilitado.

“Los barristas pugnamos por la preservación del orden cimentado en la justicia de las leyes porque llevamos en el alma la certeza de que este es el único camino para lograr el bienestar colectivo y así asumimos la misión monumental inquebrantable de defender apasionadamente el Estado de derecho” Ana María Kudisch, presidenta de la BMA

El Congreso Nacional de la Abogacía, considerado el evento académico y profesional más relevante de la BMA, celebra su vigésima edición bajo el lema “Derecho y Justicia en Tiempos de Reformas”, con la participación de más de 400 asistentes y 80 ponentes.

El programa contempla temas como la reforma judicial, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la inteligencia artificial en la abogacía y el entorno económico y jurídico ante las reformas, además de asuntos relacionados con servicio social y equidad.

La ceremonia inaugural se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia de funcionarios estatales, representantes de colegios, académicos y público en general.