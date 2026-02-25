El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó el arranque de la iniciativa OLA México, una alianza estratégica entre el Gobierno del Estado, Impact Hub Ciudad de México y VISA.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer a las empresas locales, brindándoles las herramientas necesarias para aprovechar al máximo la derrama económica que generará el Mundial de Futbol 2026 en la entidad.

Con esta colaboración, se busca que los negocios regiomontanos no solo sean testigos, sino protagonistas del crecimiento económico que traerá este evento de talla internacional a la capital de Nuevo León.

Samuel García consolida el liderazgo económico de Nuevo León a nivel nacional

Durante el evento, Samuel García destacó que el desarrollo del estado ha avanzado con paso firme durante su sexenio, logrando consolidar a Nuevo León en el primer lugar nacional en 41 indicadores federales.

El mandatario resaltó que, a la fecha, se han captado 432 proyectos de inversión extranjera, sumando un total de 117 billones de dólares.

Asimismo, precisó que la administración estatal ha destinado más de 10 mil 600 millones de pesos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Esta inversión, sumada a la generación de 415 mil empleos, permite que Nuevo León se consolide en el primer lugar nacional en formalidad laboral.

Nuevo León prepara a emprendedores para el Mundial: Samuel García lanza OLA México. (Cinthya Gonzalez)

Nuevo León impulsa la digitalización de MiPymes para el Mundial 2026

Acompañado por directivos de VISA, Clip e Impact Hub, el mandatario estatal entregó terminales de pago electrónico a representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Samuel García subrayó que el gran reto es lograr la digitalización total de los negocios locales en los próximos 107 días para recibir a los turistas mundialistas.

Imagínense los números que tendríamos si todas las Pymes de Nuevo León pudieran acceder al pago electrónico. Hoy el reto es que se digitalicen y aprovechen el Mundial. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

La jornada contó con la asistencia de más de 300 emprendedores, quienes participaron en talleres de inclusión financiera, adopción de pagos electrónicos y formalización de negocios. Esta preparación es clave para Monterrey, ciudad sede que albergará cuatro encuentros del torneo.

Con aliados como Club Tigres y el ecosistema financiero, OLA México Monterrey se posiciona como el espacio fundamental para que las empresas de Nuevo León capitalicen las oportunidades del Mundial de Futbol 2026, transformando el turismo en bienestar para las familias del estado.