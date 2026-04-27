El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, logró integrar 93 empresas a la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, iniciativa con la que busca impulsar el desarrollo del estado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la presentación de la novena alineación, el mandatario estuvo acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, así como por la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, quienes destacaron la voluntad de la iniciativa privada para sumarse a este proyecto.

Samuel García impulsa a Nuevo León como referente internacional

El gobernador resaltó que, en los últimos años, Nuevo León ha elevado sus estándares en infraestructura, proyectos y calidad, por lo que ahora busca consolidarse como un referente internacional de cara al Mundial 2026.

Como parte de esta estrategia, convocó a las empresas participantes a establecer planes de mantenimiento a largo plazo, con el objetivo de garantizar la continuidad y monitoreo de las obras.

También adelantó que próximamente se dará a conocer la cartelera del Fan Fest, además de que se trabaja con municipios en un programa masivo de pavimentación, enfocado en el corredor FIFA, alrededores del estadio y banquetas.

Empresas fortalecen desarrollo urbano, social y económico en Nuevo León

La estrategia se basa en la colaboración público-privada a través de tres ejes: Mejora Urbana, Mejora Económica y Mejora Social, con acciones que buscan dejar beneficios permanentes más allá del evento deportivo.

En esta nueva fase se sumaron empresas como Carnes Finas San Juan, GILSA, GP Vivienda, Polaris, Forta Color, CYDSA, Merco, PRODENSA y la COPARMEX Nuevo León.

Estas compañías participarán en proyectos como rehabilitación de espacios públicos, voluntariado, sostenibilidad, capacitación y generación de empleo, incluyendo adopción de parques, mejora de imagen urbana, huertos escolares y programas de capacitación.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que esta estrategia busca que los beneficios del Mundial permanezcan en Nuevo León a largo plazo, fortaleciendo la infraestructura, el entorno urbano y las oportunidades económicas para la población.

Con “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, el estado apuesta por convertir el impacto de la Copa del Mundo en un legado duradero de desarrollo y bienestar.