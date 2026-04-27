El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que se firmó la nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, la cual contará con un apartado de inclusión para fortalecer el sistema educativo.

El mandatario estatal estuvo acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, donde agradeció a las y los legisladores locales por apoyar esta propuesta para el ordenamiento educativo del estado.

Ley de Educación de Nuevo León entrará en vigor con cambios históricos

Samuel García señaló que la nueva ley se convertirá en un referente a nivel nacional, pues aseguró que no hay otra parecida en el país. Asimismo, agregó que la ley trae conceptos que en otros estados ni se han atrevido a debatir, como lo es la incursión.

Ley de Educación busca combatir abandono escolar y desigualdad (cortesía)

El gobernador explicó que la nueva Ley de Educación tiene 180 días para entrar en vigor; sin embargo, afirmó que desde agosto se comenzará a implementar en los planteles educativos.

Por su parte, Mariana Rodríguez detalló que con la nueva ley, las escuelas podrán atender el contexto familiar de las y los estudiantes, ya que lo que viven en sus casas y en las calles influye en su desempeño escolar.

“Porque durante mucho tiempo se pensó que educar era solamente transmitir información y a muchos nos tocó aprender de esa manera. Pero educar también es entender que el desarrollo académico no puede separar el desarrollo emocional, físico y social” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Ley de Educación busca combatir abandono escolar y desigualdad (cortesía)

El secretario de Educación estatal, Juan Paura, subrayó que la nueva ley coloca a la educación como un eje del desarrollo humano, social y económico para el estado.

¿Qué cambios trae la nueva Ley de Educación de Nuevo León?

Las autoridades explicaron que la nueva Ley de Educación se integra por 12 títulos, 210 artículos y 15 artículos transitorios, con el objetivo de hacer operativos los principios en el sistema educativo; entre los ejes principales de la ley se encuentran:

Derecho a la educación con enfoque en derechos humanos

Educación inclusiva como eje transversal

Nuevo modelo educativo: Orientado al desarrollo humano integral, el pensamiento crítico y la formación para la vida.

Transformación digital y tecnológica

Combate al abandono escolar y la desigualdad

Salud mental y educación socioemocional.

Educación dual y vinculación productiva.

Modalidades educativas flexibles: presencial, híbrido, virtual y dual

Mejora continua mediante la evaluación educativa

Gratuidad progresiva en educación superior

Uso responsable de tecnologías

Ley de Educación busca combatir abandono escolar y desigualdad (cortesía)

Con la nueva Ley de Educación, el gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen un acceso a la educación digno e inclusivo para erradicar el abandono escolar.