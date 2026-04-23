Samuel García Sepúlveda inauguró el andador peatonal y de movilidad no motorizada en la Avenida Morones Prieto, en el tramo del Circuito 2 que va de la calle Baja California a Tepic, como parte de su estrategia para consolidar un Nuevo León más seguro, verde y con mejor movilidad.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, el mandatario destacó que, a 49 días del Mundial 2026, el estado acelera obras clave para mostrar su mejor versión a nivel internacional.

Nuevo León impulsa movilidad sustentable y espacios seguros rumbo al Mundial 2026

Samuel García resaltó que en cuatro años su administración ha logrado avances en seguridad pública y movilidad, lo que permite que más personas transiten con confianza en espacios urbanos.

Subrayó que el estado apuesta por un modelo donde no solo se priorice el automóvil, sino también alternativas como el transporte público, el Metro, corredores verdes y movilidad no motorizada.

En este contexto, el nuevo andador se integra a una red de infraestructura que busca mejorar la calidad de vida, fomentar el uso de espacios públicos y reducir rezagos urbanos.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que este corredor permitirá a las familias hacer ejercicio, convivir y reconstruir el tejido social, al aprovechar el entorno natural del Río Santa Catarina.

Nuevo León estrena andador peatonal en Morones Prieto con enfoque sustentable. (Cinthya Gonzalez)

Samuel García transforma Morones Prieto en corredor verde y espacio sustentable

La obra forma parte de una estrategia integral de recuperación del espacio público y movilidad sustentable, al convertir un carril en desuso en un corredor multimodal de un kilómetro.

El proyecto incluye:

6,500 metros cuadrados de área verde

128 árboles plantados

Andadores peatonales accesibles

Áreas de calistenia y miradores

62 luminarias solares

Mobiliario urbano y señalización

El Subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, explicó que la intervención permitió la renaturalización del entorno, así como el reaprovechamiento de infraestructura abandonada para generar espacios de recreación y esparcimiento.

Este nuevo andador en Morones Prieto, una de las vialidades más transitadas de Monterrey, fortalece la visión de una ciudad más sustentable, incluyente y orientada a las personas.

Con esta obra, el Gobierno de Nuevo León refuerza su estrategia para consolidar una movilidad moderna y espacios urbanos dignos, en línea con los retos de crecimiento y la proyección internacional del estado.