Samuel García Sepúlveda presentó la primera etapa del Nuevo Cuartel de Fuerza Civil, desde donde se realizará el monitoreo del Mundial 2026, con el objetivo de garantizar una coordinación operativa eficiente durante el evento internacional.

El recorrido se llevó a cabo junto a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, así como el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, quienes destacaron que las reuniones relacionadas con la FIFA se realizarán en este nuevo edificio.

Samuel García alista reuniones de seguridad en nuevo cuartel

Samuel García detalló que, en una primera etapa, las reuniones de seguridad se realizarán semanalmente los miércoles, y a partir del inicio del Mundial, el 11 de junio, se llevarán a cabo de manera diaria.

El mandatario afirmó que Nuevo León vive su mejor momento en los últimos 16 años, con una coordinación total entre autoridades para garantizar el éxito del evento.

Asimismo, destacó que la instalación del C5 permitirá concentrar cámaras, inteligencia y estrategias de seguridad en un solo centro para el monitoreo del Mundial 2026.

Durante la presentación, las autoridades recorrieron los distintos niveles del inmueble:

Nivel 2: Oficialía de Partes y Centro Integral de Atención a la Mujer

Nivel 5: Comunicación y Prensa

Nivel 6: Sala Polivalente (Mesa de Seguridad)

Nivel 10: Centro C5

Nivel 18: Oficina del Secretario de Seguridad

El Nuevo Cuartel General de Fuerza Civil forma parte de un proyecto integral compuesto por dos infraestructuras principales, diseñado para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la corporación y garantizar la seguridad en eventos de talla internacional como el Mundial 2026.