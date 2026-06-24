El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó su defensa por escrito ante la Comisión Anticorrupción como respuesta al juicio político; pide que se deseche.

El escrito que consta de casi 300 páginas será valorado por los integrantes de la Comisión Anticorrupción, quienes utilizarán la hora de reunión para hacer constar su recepción.

A las 16:00 horas del 23 de junio, Samuel García o su abogado debían presentarse ante la Comisión Anticorrupción para rendir su informe sobre la presunta triangulación de recursos.

Sin embargo, más temprano, personal de la Consejería Jurídica del gobernador entregó el documento en la Oficialía de Partes, lo que derivó en aplazar la resolución.

Samuel García presenta defensa por escrito (Cortesía)

Samuel García presenta defensa por escrito en respuesta a juicio político

A las 9:00 horas de este martes 23 de junio, Samuel García presentó su defensa por escrito, en la cual solicitó que se detenga el juicio político en todas sus etapas.

En el mismo, que data de 254 páginas, Samuel García pide que la Comisión Anticorrupción se declare como incompetente ni se reconozca la validez del juicio político.

Añade que dicha comisión no cuenta con las atribuciones para llevar a cabo el proceso, por lo que pidió se suspenda en todas sus etapas hasta resolver esta cuestión.

El escrito fue presentado bajo la figura Ad Cautelam, o por precaución para evitar una consecuencia legal, derivado de su ausencia este martes 24 de junio ante la Comisión Anticorrupción.

Igualmente, Samuel García apuntó en su escrito que el juicio político en su contra violaría el artículo 203 de la Constitución de Nuevo León y solicitó un abogado de oficio.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, adelantó que se negaría, ya que Samuel García no conoce el proceso.

Samuel García, gobernador de Nuevo León (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Comisión Anticorrupción aplaza resolución sobre juicio político contra Samuel García

Debido al escrito presentado por Samuel García, la Comisión Anticorrupción confirmó la recepción en la sesión extraordinaria en la cual estaba citado el gobernador.

Esto fue confirmado por Armida Serrato, quien añadió que el miércoles 24 de junio el Congreso de Nuevo León enviará el documento en su versión pública.

Por ello, los diputados de la Comisión Anticorrupción valorarán desde este martes 23 de junio al viernes 26 de junio, día en que se citó a los legisladores a las 9:30 horas.