Ariadna Montiel anunció que Morena ampliará la denuncia contra Samuel García ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones a la ley electoral, así como triangulación de recursos públicos.

“Desde Morena hemos estado denunciando las corruptelas del gobernador Samuel García” Ariadna Montiel

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena resaltó que “es lo correcto” continuar pidiendo el juicio político contra Samuel García por el presunto desvío de recursos del erario.

Asimismo, adelantó que se presentará la ampliación de la denuncia contra Samuel García la próxima semana.

Morena tiene pruebas contra Samuel García; ampliarán denuncia ante FGR asegura Ariadna Montiel

De acuerdo con Ariadna Montiel, en Morena han recibido varias pruebas contra Samuel García con las que podrán ampliar la denuncia que presentaron ante la FGR el pasado 26 de mayo.

“La semana que viene vamos a ampliar la denuncia en la FGR porque tenemos más elementos que nos han hecho llegar” Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena adelantó que se presentarán “la próxima semana” para dicha ampliación en relación a la planta Next Energy y el desvío de recursos.

“Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el asunto de la planta de Next Energy” Ariadna Montiel

Asimismo, señaló que esta denuncia también incluye a:

Adrián de la Garza

Luis Donaldo Colosio Riojas

De acuerdo con Ariadna Montiel, a pesar de que Samuel García asegura que no hay delito en la triangulación de recursos, “es evidente el que así ha sido y que además esos recursos terminan en la promoción personal…de él y su esposa”.

Morena insiste en juicio político contra Samuel García

Por otra parte, resaltó que mantendrán la insistencia para que se realice un juicio político contra Samuel García porque “es lo correcto”.

“Especialmente en el caso de Samuel García presentamos la solicitud de juicio político y vamos a seguirlo planteando, no vamos a desistir en esto” Ariadna Montiel

Asimismo, insistió en que “no puede seguir un corrupto en el gobierno”, por lo que desde Morena se va a insistir en el tema.