La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el proceso de juicio político en contra de Samuel García, que el congreso del estado de Nuevo León pretendía iniciar.

El propio Samuel García compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró que la SCJN ya publicó la suspensión del proceso que planeaba abrirse en su contra.

Samuel García presume que SCJN suspendió juicio político en su contra (samuelgarcias/Instagram)

Cabe destacar que diputados del congreso estatal intentaron llevar a juicio político al gobernador al acusarlo de una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados a familiares.

Samuel García libra juicio político; SCJN suspendió proceso

Ante el proceso de juicio político que el congreso de Nuevo León inició en su contra, Samuel García presentó un amparo en busca de evitar las acciones impulsadas por diputados de oposición.

Ante ello, la jueza Tania Virginia Neri Borjas concedió la medida de suspensión provisional y la SCJN hizo lo mismo con la controversia constitucional que impulsó el mandatario.

Así lo notificó de manera oficial el máximo tribunal, al informar que quedó suspendida de manera provisional cualquier resolución que pudiera separarlo del cargo o inhabilitarlo.

“Procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional” SCJN

En la notificación de la que el mismo Samuel García informó en sus redes, la SCJN establece que se trata de una suspensión que está activa mientras no se emita una resolución de fondo a la controversia.

Asimismo, argumentó que la medida se otorgó con el fin de no afectar la continuidad del gobierno estatal y evitar un daño de “difícil reparación" ante lo que se calificó como una sentencia estimatoria.

¿Por qué buscaban llevar a juicio político a Samuel García?

El pleno del Congreso de Nuevo León aprobó durante el mes de junio de 2026, iniciar un proceso de juicio político contra Samuel García debido a señalamientos por actos de corrupción.

Las acusaciones señalaban una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares, con montos estimados entre mil y 3 mil millones de pesos.

Samuel García presentó controversia constitucional contra juicio político (Michelle Rojas)

Por el caso, Morena presentó una denuncia formal el 8 de junio a la que se sumaron otras bancadas, lo que derivó en la apertura del procedimiento de juicio político contra el gobernador.

Pese a las acusaciones que el mismo Samuel García acusa que son infundadas y carentes de elementos de prueba, la SCJN resolvió suspender el inicio del procedimiento de manera provisional.