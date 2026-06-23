El gobernador de Nuevo León, Samuel García, podría perder la oportunidad de defenderse dentro del proceso de juicio político que enfrenta si no acude a la cita programada este martes 23 de junio en el Congreso local, advirtió el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente.

“No tenemos nada, hay que recordar que la solicitud fue para hoy a las 4 de la tarde. Ya nos citaron al pleno de la comisión, ahí vamos a estar y vamos a ver que es lo que envía el gobernador, si lo envía por escrito, si manda a un representante o si va a presentarse personalmente. Pero bueno, hoy a las 4 de la tarde se vence el plazo que se le dio al gobernador para su defensa.” Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN

El legislador panista señaló que el mandatario estatal de Nuevo León fue convocado para comparecer a las 16:00 horas, pero hasta el momento no ha confirmado su asistencia.

De acuerdo con De la Fuente, este martes también vence el plazo para que Samuel García presente pruebas y argumentos como parte de su defensa por su juicio político.

Carlos de la Fuente advierte que Congreso procederá con el juicio político si Samuel García no comparece

Carlos de la Fuente afirmó que el gobernador Samuel García tiene pleno derecho a ejercer su defensa dentro del procedimiento, pero subrayó que, si decide no presentarse, el Congreso continuará con el proceso con la información y elementos que ya obran en el expediente.

“Si Samuel no va, pierde la oportunidad de su defensa”, sostuvo el coordinador de la bancada panista, quien agregó que desaprovechar esta etapa procesal permitiría avanzar con el análisis de la solicitud de juicio político sin nuevos elementos aportados por el mandatario.

“Pierde la oportunidad de su defensa y se procede con lo que ya se tiene como impuesto en la solicitud de juicio político que presentaron, bueno que presentó la líder de Morena de Nuevo León hace unos días, entonces es una oportunidad. Hay que recordar que ante cualquier juicio tiene el derecho de audiencia el acusado en este caso el gobernador de Nuevo León y pues él tiene que aprovechar su defensa, si no la aprovecha pues prácticamente está desaprovechando esa oportunidad y se trabaja sobre lo que ya se tiene. Así que ya el pleno de la comisión con los argumentos que nos presentaron en la solicitud de juicio político, tendremos que avanzar y ver cuál es el alcance de lo solicitado.” Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN

Por otra parte, el diputado también se refirió a la situación interna de Morena en Nuevo León, en donde señaló que el partido atraviesa conflictos dentro de su bancada, luego de quedarse sin coordinador parlamentario y protagonizar acusaciones entre sus propios integrantes.

Según explicó, el juicio político que legisladores de Morena habían impulsado anteriormente a Samuel García ya no continúa debido a que no reunieron las firmas necesarias para respaldar la solicitud.

Además, reconoció que desconoce si lograrán obtener los votos requeridos para retomar ese procedimiento ante las divisiones internas que enfrenta el grupo legislativo.