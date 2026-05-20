Mariana Rodríguez respondió a El Norte ante los ataques que asegura el medio mantiene contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García y recordó que mantiene un 70% de aprobación en el estado.

“Imagínense cómo se siente el norte. Lleva 5 años atacando a Samuel con todo su poder y Samuel sigue con un 70 80% de aprobación dicho por ellos mismos" Mariana Rodríguez

La titular de Amar a Nuevo León aseguró que el trabajo de Samuel García está dando más resultados que cualquier otro gobernador de Nuevo León y por ello están tratando “de tumbarnos”.

Mariana Rodríguez responde a El Norte por ataques a Samuel García

De acuerdo con Mariana Rodríguez, El Norte está empeñado en intentar destruir a Samuel García con publicaciones en su contra.

Sin embargo, se mantiene con la aprobación de entre el 70 y el 80 %, aseguró Mariana Rodríguez, a pesar de mantener información en su contra en la portada de dicho medio.

De acuerdo con CE Research de mayo 2026, Samuel García es el gobernador mejor evaluado con el 70% de aprobación, seguido por Mauricio Kuri con el 69% y Maru Campos, con el 66%.

“Es el único gobernador que este medio no ha logrado destruir y eso los tiene rabiosos… A eso nos estamos enfrentando todos los días. Y si siguen insistiendo con portadas como lo han hecho lunes, martes, miércoles contra Samuel” Mariana Rodríguez

La titular de Amar a Nuevo León señaló que incluso se ha publicado información en contra de su hermano, Jorge Rodríguez, a quien señalan de tener vínculos empresariales irregulares con el gobierno estatal.

Mariana Rodríguez aseguró que los ataques contra Samuel García son porque su trabajo “ha dado más resultados que cualquier otro gobierno que haya pisado Nuevo León”.

“Mientras tratan de tumbarnos, ayudo a formar 9 familias”: Mariana Rodríguez

Por otra parte, Mariana Rodríguez aseguró que pese a los ataques, el gobierno de Nuevo León se mantiene trabajando y dando resultados, por lo que “Samuel y su gobierno siguen y seguimos de pie”.

Asimismo, resaltó que “Mientras El Norte gasta en sus portadas para tratar de tumbarnos, yo hoy ayudo a formar nueve familias a través de la adopción”.

“Así que no puedo estar más agradecida por el privilegio de servir desde la oficina de Amar a Nuevo León, porque eso es lo que verdaderamente trasciende” Mariana Rodríguez

Samuel García ha sido señalado recientemente por un supuesto desvío de recursos del estado hacua su despacho particular.

De acuerdo con El Norte, La Fiscalía General de la República (FGR) está realizando una investigación al gobierno de Nuevo León enfocada en un presunto esquema de movilización de recursos desde el erario del estado dirigido al despacho personal de Samuel García y su padre.