Ariadna Montiel acusó a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de utilizar recursos públicos para su imagen personal y posibles aspiraciones políticas.

“Ahorita que llegamos, presentamos una denuncia contra la ciudadana Mariana Rodríguez por una promoción con uso de recursos públicos, porque todos los spots: ‘hicimos tal obra’, ‘compramos tantas patrullas’. Ella como vocera y Samuel al lado de ella, cuando ella no es servidora pública.” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Durante la conferencia del CEN de Morena del 18 de mayo de 2026, Montiel cuestionó el programa “Amar a Nuevo León” de Mariana Rodríguez como plataforma de promoción disfrazada con fondos del erario.

La dirigente morenista insistió en que los recursos deben destinarse al beneficio de la ciudadanía y no a la construcción de candidaturas familiares en el poder.

“Hay una estrategia sistemática de promoción personalizada con usos de recursos públicos, le vamos a dar seguimiento y les iremos dando cuenta de cómo va, en qué sentido lo vamos a hacer, con qué elementos para que ustedes lo conozcan.” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel desata polémica por uso de programas sociales y “Amar a Nuevo León”

Ariadna Montiel cuestionó durante una conferencia de prensa de CEN de Morena, el uso de estructuras institucionales para proyectar una figura pública que, según sus palabras, busca garantizar una continuidad familiar en el poder.

“Son una serie de denuncias de corrupción, insisto, de diversas índole y vamos a plantear que se cumpla la ley. Nosotros estamos en esa postura en todo los temas, sea el que sea, porque de repente parece que no pasa nada, y vemos una promoción exhaustiva.” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Y es que junto a Ariadna Montiel, diputados locales de Morena han exigido incluso la renuncia de Mariana Rodríguez a la titularidad del programa “Amar a Nuevo León”, argumentando que se estaría convirtiendo en una plataforma de promoción personalizada con fondos públicos.

La acusación de Ariadna Montiel contra la esposa de Samuel García, e suma a las tensiones entre Morena y el gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Pues cabe recordar que recientemente se señalaron presuntos contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas al hermano de Mariana Rodríguez, Jorge Rodríguez Cantú.

Aunque la familia ha negado las irregularidades, las críticas no cesan, tal y como expuso Ariadna Montiel con detalle durante la conferencia de prensa de Morena.

Pues la líder morenista insistió en que los recursos públicos deben destinarse al beneficio de la gente y no a la construcción de candidaturas disfrazadas.