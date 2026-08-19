El gobernador Samuel García Sepúlveda destacó los avances registrados en materia de seguridad pública y aseguró que Nuevo León se ha consolidado como uno de los estados con mejores resultados en este rubro.

De acuerdo con el mandatario estatal, la estrategia implementada durante los últimos años ha permitido mejorar los indicadores delictivos, fortalecer a las corporaciones policiales y aumentar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Nuevo León fortalece su estrategia de seguridad con más policías e infraestructura

Como parte de las acciones para mantener estos resultados, Samuel García anunció la creación de la Nueva División Metropolitana, que estará integrada por 500 elementos y tendrá como objetivo reforzar la vigilancia en la zona metropolitana.

El gobernador también destacó el fortalecimiento de Fuerza Civil, corporación que actualmente cuenta con más de 7 mil elementos y distintas divisiones especializadas, entre ellas Caminos, Blindada, Aérea, Control Territorial, Inteligencia, Tecnologías y Médica Táctica.

A esta estrategia se suma la incorporación de más de 80 vehículos blindados Black Mambas y Rinos, 11 helicópteros, incluidos dos Black Hawks, y más de 16 cuarteles y destacamentos distribuidos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con García Sepúlveda, esta infraestructura permite ampliar la presencia policial en las diferentes regiones de Nuevo León y reforzar la vigilancia en carreteras estatales e interestatales.

Fuerza Civil busca reforzar la seguridad en todo Nuevo León

El gobernador señaló que Fuerza Civil cuenta actualmente con 7 mil 434 elementos, cifra que, aseguró, se encuentra por encima de los estándares establecidos.

La corporación también dispone de más de mil 200 unidades tipo pick-up distribuidas entre los diferentes campos policiales, así como presencia operativa en las zonas metropolitana, norte, sur y oriente del estado.

La estrategia de seguridad es coordinada por el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Nuevo León se consolida como el estado más seguro de México. (Cortesía )

Nuevo León reporta mayor confianza ciudadana en seguridad

El mandatario citó resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), según los cuales alrededor de 70% de la población de Nuevo León se siente segura.

Asimismo, señaló que la entidad obtuvo una calificación de 79 puntos en desempeño y 78 puntos en confianza, indicadores que, afirmó, reflejan una mejora en la percepción de seguridad.

Hoy Nuevo León es con todos estos números el estado más seguro y que más ha mejorado la seguridad pública del país. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca mantener el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, ampliar su capacidad operativa y consolidar la presencia policial en todo el territorio de Nuevo León.