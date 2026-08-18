El gobernador Samuel García Sepúlveda realizó una visita a la nueva planta de Bosch Home Comfort en el municipio de Ciénega de Flores, proyecto que requirió una inversión de 300 millones de dólares y contempla la creación de más de 900 empleos directos.

Durante el recorrido por las líneas de producción de la firma alemana, el mandatario estatal estuvo acompañado por Paul Thomas, presidente de Bosch Norteamérica; Alexander Firsching, presidente de Bosch México; y Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial.

Samuel García prevé bolsa de proveeduría por 3 mil MDD durante el ENCLELAC 2026

Como parte del fortalecimiento a la industria local, Samuel García anunció que el Encuentro de Negocios del Clúster de Electrodomésticos (ENCLELAC 2026) en Cintermex dispondrá de una bolsa de 3 mil millones de dólares dedicada a esquemas de proveeduría regional.

Esta infraestructura en Ciénega de Flores para la división de aires acondicionados se suma a la instalación previa en Salinas Victoria.

Asimismo, la firma ITW anunció de forma paralela una inversión de 39 millones de dólares para la entidad, proyectando 550 nuevos puestos de trabajo.

Samuel García refrenda apoyo a Bosch tras inversión de 300 MDD en Nuevo León. (Cinthya Gonzalez)

Bosch México consolida tres divisiones en Nuevo León e inaugura corporativo en San Pedro

Con 20 años de operaciones en la entidad, la empresa cuenta con tres ramas clave en la región:

Industrial y Robótica (Rexroth).

Electrodomésticos (BSH).

Aire Acondicionado y Climatización (BHC).

A la par de la fábrica en Ciénega de Flores, Bosch México inauguró sus nuevas oficinas corporativas en el municipio de San Pedro Garza García.

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, indicó que la expansión de la multinacional impulsa la manufactura avanzada, la innovación tecnológica y el desarrollo de talento calificado en el estado.