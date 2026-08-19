El 18 de agosto de 2026, Luz Elena Aguirre Sandoval, quien se desempeñaba como regidora del municipio de Tequila, Jalisco, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a Morena.

“Acudo a presentar mi renuncia voluntaria, expresa e irrevocable a la militancia, afiliación y a cualquier vínculo de carácter político-organizativo con el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Jalisco” Luz Elena Aguirre

En su renuncia, presentada a Gerardo Gómez Juárez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco, Luz Elena explica sus motivos.

Su renuncia responde a la incompatibilidad de sus principios con el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esta decisión responde a un proceso personal de congruencia con mis principios, visión cívica y vocación de servicio” Luz Elena Aguirre

Pero también a falta de respaldo institucional y sobre todo a la violencia y amenazas del poder municipal.

“Experimenté dolor y tristeza por tanta lucha estéril, porque cuando mi pueblo y yo enfrentamos la violencia y las amenazas del poder municipal, la cúpula estatal eligió el silencio y la indiferencia. Nos quedamos solos por muchos meses, me quedé sola en la trinchera, y donde los dirigentes y compañeros debieron acompañar la lucha popular mejor eligieron callar; por ello, RENUNCIO” Luz Elena Aguirre

Luz Elena Aguirre, regidora de Tequila, renuncia a Morena (Luz Elena Aguirre / Facebook)

Luz Elena Aguirre sintió falta de apoyo tras denunciar a exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Luz Elena Aguirre denunció públicamente al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y acusado de cometer delitos de corrupción y extorsión en la entidad.

Desde entonces, la edil ejerció sus funciones bajo medidas de protección del gobierno estatal.

Al considerar que no hubo suficiente apoyo humano e institucional, Luz Elena Aguirre renuncia a Morena.

Solicita su baja del padrón, desvinculación de la fracción edilicia y la protección de sus datos.