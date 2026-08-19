El Gobernador de Nuevo León, Samuel García inauguró el Parque Lineal bajo Viaducto Elevado de la Avenida Miguel de la Madrid en Guadalupe, como parte del compromiso por la recuperación urbana, movilidad sustentable y áreas seguras de esparcimiento.

Acompañado del Director General de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, Felipe Gerardo Flores, el mandatario estatal realizó un recorrido por la zona y calles aledañas al proyecto con el que se recuperó 1 kilómetro lineal en beneficio de los vecinos de la Colonia San Rafael, obra que se adelantó, seguirá ampliándose en beneficio de las familias de los pacientes del Hospital Materno Infantil.

Vamos a poner una canchita y vamos a poner dos puentes más, uno enfrente de la colonia San Rafael y uno enfrente del Hospital Materno para que también los niños y las familias de los pacientes puedan venir a jugar un rato cuando estén en larga estancia. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García inaugura Parque Lineal. (cortesía)

Parque Lineal contará con más espacios recreativos

Samuel García agregó que con el nuevo Parque Lineal se cumple el propósito de su administración de contar con más áreas verdes y priorizar la recreación y el disfrute, principalmente de las niñas y niños del sector y del estado.

Mientras que el Director General de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, Felipe Gerardo Flores, dijo que entre las labores que comprenden la primera etapa de recuperación, se instalaron juegos infantiles, ejercitadores, una pista de tartán de maps de 1 kilómetro de longitud, con iluminación de bancas y espacios para que los paseantes puedan relajarse.

Samuel García inaugura Parque Lineal. (cortesía)

También se hicieron trabajos de arborización, suministro y aplicación de pintura especial, preparación de jardineras, fabricación y colocación de barandales.

El proyecto incluyó la construcción del puente peatonal de acceso al Parque, desarrollado mediante un esquema de colaboración con la empresa EMEPE, fortaleciendo la participación entre los sectores público y privado en beneficio social.

Columnas fueron intervenidas con el programa Trazos Mundialistas

Un elemento distintivo del nuevo parque lineal es el impacto visual de sus columnas, las cuales fueron intervenidas como parte del programa “Trazos Mundialistas”, una iniciativa con la que se embelleció la Zona Metropolitana previo a la Copa Mundial 2026.

Samuel García inaugura Parque Lineal. (cortesía)

Con esta intervención se recuperó un espacio desaprovechado, transformándolo en un entorno urbano seguro, accesible y equipado para fomentar la convivencia comunitaria, la actividad física, el esparcimiento familiar y la integración del arte al espacio público.