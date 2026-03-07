La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, aseguró que continuará impulsando las causas feministas y promoviendo que más mujeres ocupen espacios de liderazgo y toma de decisiones en la sociedad.

Durante su participación en el panel “Mujeres que ayudan, transforman e inspiran”, la funcionaria destacó la importancia de mantener la lucha por los derechos de las mujeres como una causa colectiva que trascienda partidos políticos y administraciones gubernamentales.

Mariana Rodríguez resaltó la importancia de que más mujeres participen en la toma de decisiones (cortesía)

Mariana Rodríguez estuvo acompañada por la activista Saskia Niño de Rivera y del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la participación femenina en los espacios de poder.

Mariana Rodríguez afirma que seguirá apoyando causas feministas

En su mensaje, Rodríguez afirmó que ocupar la titularidad de Amar a Nuevo León le ha permitido acercarse a distintas realidades y comprender con mayor profundidad las problemáticas que enfrentan las mujeres, lo que la ha motivado a involucrarse activamente en diversas causas sociales.

“Tenemos que unirnos para que todo lo que mencionamos ahorita siga y que no tenga que ver con un partido político, que no tenga que ver nada más con un gobierno, sino que sean luchas y causas, cosas que nos muevan a todas, que tengamos un mismo objetivo” Mariana Rodríguez, titular Amar a NL

Asimismo, señaló que acompañar a mujeres en procesos de búsqueda de justicia y brindar apoyo en distintas etapas de sus vidas forma parte del trabajo que se realiza diariamente desde esta institución.

De igual manera, destacó que uno de los objetivos es impulsar que más mujeres participen en espacios de liderazgo y toma de decisiones para transformar positivamente la sociedad.

Mariana Rodríguez reconoció el papel de las mujeres que desde distintos ámbitos contribuyen a la defensa de los derechos femeninos, al mismo tiempo que agradeció a la activista Saskia Niños de Rivera por su labor social y su trabajo en favor de la reinserción social.

Samuel García destaca la participación femenina en Nuevo León

Por su parte, el gobernador Samuel García subrayó que uno de los desafíos que enfrenta la sociedad es superar el machismo que durante años ha limitado el desarrollo pleno de las mujeres.

En ese sentido, el gobernador afirmó que su administración ha buscado integrar a más mujeres en cargos estratégicos dentro del gabinete estatal, con el propósito de construir un gobierno con una visión más amplia e incluyente.

Asimismo, aseguró que la participación femenina en la toma de decisiones fortalece la gestión pública y contribuye a avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

“Hicimos el mejor gabinete de la historia, por eso hoy Nuevo León es el primer lugar en todo porque se complementó, el gabinete ahora tiene visión 360 porque tienen a las mujeres en la toma de decisiones” Samuel García, gobernador de NL

Durante el panel, Saskia Niño de Rivera agradeció la invitación y destacó la importancia de que las mujeres se atrevan a generar cambios desde sus propios espacios.

La activista hizo un llamado a reflexionar sobre la coherencia entre las acciones cotidianas y las causas que se define dentro del movimiento feminista, al considerar que el cambio social también debe construirse desde el ejemplo.

“Atrevámonos a ser disruptivas, atrevámonos a hacer las cosas diferentes. En esta marcha del domingo hagamos una reflexión de cómo estamos como mujeres, siendo realmente parte de la causa, parte de la lucha, parte del movimiento, más allá de este mes. No podemos salir a marchar sabiendo que somos mujeres que ejercemos violencia de género en nuestras oficinas, sabiendo que estamos educando a nuestras hijas a que sean menos que un hombre, sabiendo que estamos siendo malas con otras mujeres” Saskia Niño de Rivera, activista

Al finalizar el evento, la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, y la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, entregaron un reconocimiento a las panelistas por su participación en este diálogo enfocado en el liderazgo femenino y la igualdad.