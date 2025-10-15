El Congreso del estado de Nuevo León llamó a Samuel García tras llevar a cabo la publicación de su Informe de Gobierno un día antes de la fecha pactada.

De acuerdo con los reportes, Samuel García fue citado para el miércoles 14 de octubre a las 11:00 horas , con el objetivo de que cumpla con la rendición de su Cuarto Informe de Gobierno.

No obstante, versiones señalan que el gobernador podría no acudir a la cita, y en su lugar enviar a un representante de su gabinete.

Tras realizar la publicación de su Informe de Gobierno, por unanimidad de votos el Congreso de Nuevo León citó a comparecer a Samuel García este miércoles 14 de octubre 2025 para que lleve a cabo la rendición de cuentas.

Esto luego de que legisladores locales reprocharan la acción de Samuel García, pues señalaron que conforme a la Constitución, antes de publicar su Informe de Gobierno debió enviarlo al Congreso.

Puntualmente la presidenta del Congreso de Nuevo León, Itzel Castillo, externó su desacuerdo con la acción del gobernador de la entidad.

“No estoy de acuerdo (con la publicación del Informe de Gobierno). Se aprueba celebrar Sesión Solemne a las 11:00 horas del día miércoles 15 de octubre de 2025, con el propósito de que el titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León cumpla el mandato constitucional y asista a esta Representación Popular... Se ordena citar al ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que acuda ante esta Soberanía para rendir su informe” Itzel Castillo

Por ello se acordó citar a Samuel García, al señalar que debe cumplir con lo estipulado en la Constitución y llevar a cabo la rendición de cuentas de su informe.

Itzel Castillo señaló que anteriormente eran los gobernadores quienes solicitaban fecha al Congreso para la presentación de sus informes, sin embargo, ahora es el Legislativo local quien solicita su presencia.

La presidenta señaló que durante la Sesión Solemne, se le concederá la palabra a un representante de cada fuerza política que integra el Congreso.

Ante esto, reportes señalan que Samuel García no acudirá a la cita en el Congreso local, y en su lugar enviaría como representante al Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.