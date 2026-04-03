La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que brinda asistencia permanente a los periodistas de TUDN Julio Ibáñez y Danny García, detenidos en Sudáfrica desde el 19 de marzo de 2026.

Aunque el 25 de marzo obtuvieron libertad condicional, ambos continúan bajo proceso judicial por cargos de terrorismo tras volar un dron en una zona restringida.

La SRE aseguró que mantiene comunicación con sus familias y abogados, mientras enfrenta críticas en redes sociales por la tardanza en informar sobre el caso.

Continúa proceso judicial contra Julio Ibáñez y Danny García en Sudáfrica

Tras la libertad condicional dictada a Julio Ibáñez y Dany García, los periodistas mexicanos han continuado presentándose en audiencias de seguimiento con su abogado.

La SRE dijo que ha verificado con las autoridades los cargos que se les imputan.

Hasta ahora se sabe que fueron detenidos por terrorismo por volar un dron en una zona restringida, relacionada con la religión judía, tras errores en trámites migratorios.

De la misma manera, las autoridades mexicanas dijeron que en todo momento ha mantenido comunicación con las familias para compartirles las acciones legales llevadas a cabo.

Aseguró que seguirán en contacto con las personas detenidas y sus abogados en las próximas audiencias hasta que concluya el proceso y regresen al país.

SRE recibe críticas por información tardía sobre caso Julio Ibáñez y Danny García en Sudáfrica

En redes sociales la SRE recibió críticas por su comunicado tardío de casi tres semanas.

Cabe recordar que el periodista David Failtelson señaló en días pasados que ambos periodistas seguían bajo proceso en Sudáfrica, acusó corrupción en ese país y dijo que a la SRE no le importa que dos compatriotas estén siendo privados de la libertad de manera injusta.