Baltazar Gilberto Martínez Ríos, originario de Cerralvo, Nuevo León, se convirtió en el alcalde más joven de México al ganar la presidencia municipal con apenas 25 años, logrando la reelección en 2018.

Hijo del político Baltazar Martínez Montemayor, ha mantenido una carrera ininterrumpida en la administración pública y la política estatal, ocupando cargos en el gobierno de Nuevo León y en el Congreso local.

Actualmente es diputado por el Distrito 11 y presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, consolidándose como figura emergente en la política regional.

¿Quién es Baltazar Martínez Ríos?

Baltazar Gilberto Martínez Ríos es un político originario de Cerralvo, Nuevo León. A los 25 años ganó la presidencia municipal de ese municipio con el mayor margen de votación registrado en el estado en ese proceso, convirtiéndose en el alcalde más joven del país en ese momento.

Posteriormente fue reelecto para un segundo periodo consecutivo. Es hijo del también político Baltazar Martínez Montemayor, por lo que proviene de una familia con trayectoria en la vida pública de Nuevo León.

Baltazar Martínez Ríos, diputado local por el Distrito 11 en Nuevo León. (@BaltaCNL/Fb )

¿Qué edad tiene Baltazar Martínez Ríos?

No hay registros públicos sobre su fecha exacta de nacimiento; sin embargo, tendrá alrededor de 34 años en 2026, de acuerdo con sus registros como candidato en 2015.

¿Baltazar Martínez Ríos tiene pareja?

Sí. En marzo de 2019, Baltazar Martínez Ríos contrajo matrimonio con Alejandra en una ceremonia celebrada en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Cerralvo.

¿Qué signo zodiacal es Baltazar Martínez Ríos?

Se desconoce su signo zodiacal, ya que no hay información pública sobre su fecha exacta de nacimiento.

¿Baltazar Martínez Ríos tiene hijos?

No hay información pública disponible sobre si Baltazar Martínez Ríos tiene hijos. Este dato no ha sido confirmado en fuentes oficiales ni en declaraciones públicas del político.

¿Qué estudió Baltazar Martínez Ríos?

Baltazar Martínez Ríos cuenta con formación académica en economía y administración pública, complementada con estudios de posgrado en curso al momento de su candidatura a diputado.

Licenciatura en Economía (Universidad de Texas)

Maestría en Administración Pública y Gobierno (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Doctorado en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas

¿En qué ha trabajado Baltazar Martínez Ríos?

Desde los 25 años, Baltazar Martínez Ríos ha ocupado cargos ininterrumpidos en la administración pública y la política de Nuevo León, tanto en el ámbito municipal como en el estatal.