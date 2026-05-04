Juan Diego Echevarría Ibarra, diputado local del PAN en el Congreso de Baja California, forma parte de la nueva generación de políticos que buscan consolidarse en la vida pública estatal.

Con más de una década de experiencia en el sector público y privado, ha ocupado cargos como asesor, regidor y director de Desarrollo Social en Mexicali.

Desde 2021 representa al Distrito IV en la legislatura local, impulsando temas de desarrollo económico, transparencia y políticas públicas, con una agenda enfocada en fortalecer la gobernanza estatal.

¿Quién es Diego Echevarría?

Juan Diego Echevarría Ibarra es un político mexicano afiliado al Partido Acción Nacional (PAN), que se desempeña como diputado local en el Congreso de Baja California. Cuenta con más de una década en el sector público, en cargos como asesor, diputado y regidor en Mexicali

Ha participado activamente en la agenda legislativa del estado, enfocándose en temas relacionados con desarrollo económico, transparencia y políticas públicas locales. Forma parte de una generación joven de políticos dentro del PAN que buscan posicionarse en la vida pública estatal.

¿Qué edad tiene Diego Echevarría?

Diego Echevarría nació el 26 de noviembre de 1990 en Mexicali, Baja California, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Diego Echevarría tiene esposa?

Se desconoce si Diego Echevarría tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Diego Echevarría?

Al haber nacido el 26 de noviembre, Echevarría Ibarra es Sagitario, signo que se caracteriza por ser directo, sincero y práctico.

¿Diego Echevarría tiene hijos?

Se desconoce si Diego Echevarría tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria política.

¿Qué estudió Diego Echevarría?

Diego Echevarría tiene una licenciatura en Derecho por la UNEA, además de una especialidad en Derecho Constitucional y Amparos y una maestría en Impuestos por la UABC.

¿En qué ha trabajado Diego Echevarría?

Echevarría se ha dedicado tanto al sector público como al privado, destacando cargos como: