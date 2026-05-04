Baltazar Martínez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, hizo un llamado a no acercarse a los “narcogobiernos” de Morena, asegurando que sus modelos representan un riesgo para la estabilidad y el desarrollo de la entidad.

Durante su mensaje, el dirigente señaló que el estado debe apostar por la continuidad del proyecto actual al considerar que ha generado resultados positivos en áreas claves como seguridad, movilidad, infraestructura, salud y educación.

Movimiento Ciudadano defiende resultados en Nuevo León

Baltazar Martínez sostuvo que la percepción ciudadana respalda el trabajo realizado por su partido, al señalar que recientes mediciones reflejan una ventaja considerable frente a otras fuerzas políticas.

Asimismo, señaló que los principales temas que preocupan a la población han sido atendidos por la actual administración, lo que explicaría el nivel de aprobación. Además, enfatizó que los avances no solo reflejan el gobierno estatal, sino también el desempeño de alcaldes, legisladores y representantes locales de Movimiento Ciudadano.

“Entonces, si esos son los dos principales temas de la gente de Nuevo León, y este gobierno del Estado está atendiendo esos dos temas de manera muy contundente o de manera muy notoria, pues claro que la gente va a estar contenta porque estás trabajando en lo que es una prioridad para la gente de Nuevo León” Baltazar Martínez, coordinador de MC en NL

Baltazar Martínez afirmó que encuestas favorecen a Movimiento Ciudadano y reflejan el respaldo ciudadano (cortesía)

En su mensaje, el dirigente insistió en que quienes buscan evitar un cambio de gobierno deben concentrar su voto en Movimiento Ciudadano, al considerarlo la opción más competitiva frente a Morena.

“Si la gente de Nuevo León, que yo sé que sí, es un estado antiMorena que por ningún motivo quiere que llegue un narcoestado o esas formas tan burdas y equivocadas de gobernar que hemos visto en todos los estados y en el Gobierno Federal, si quiere evitar que llegue a Nuevo León, tenemos que tener claro que el verdadero voto útil antiMorena es votando por Movimiento Ciudadano” Baltazar Martínez, coordinador de MC en NL

Además, reiteró que la continuidad permitiría consolidar proyectos en curso y mantener indicadores positivos en distintos rubros que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Finalmente, Baltazar Martínez subrayó que el futuro del estado depende de mantener políticas públicas enfocadas en resolver las principales demandas sociales, por lo que llamó a la ciudadanía a respaldar el rumbo actual.