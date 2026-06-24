La Princesa Hisako de Takamado, integrante de la Familia Imperial de Japón y Patrona Honoraria de la Asociación Japonesa de Futbol (JFA, por sus siglas en inglés), inauguró el pasado 19 de junio un Jardín Japonés dentro del Parque del Agua, en Guadalupe, Nuevo León.

La actividad formó parte de su agenda diplomática y cultural en el estado en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la ceremonia fue encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez Cantú.

También asistieron Kozo Honsei, embajador de Japón en México; Gabriel Fernando Chapa Muñoz, cónsul honorario de Japón en Monterrey; y Kazuyuki Yukawa, secretario general de la Asociación Japonesa de Futbol.

Jardín Japonés en Nuevo León, un espacio que promueve la convivencia y el medio ambiente

Durante el acto se develó una placa conmemorativa que reconoce al nuevo espacio como un símbolo de amistad entre México y Japón, destinado a fortalecer el entendimiento mutuo, la cooperación y el intercambio cultural entre ambas naciones.

El Jardín Japonés fue diseñado y construido por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA). Concebido como un espacio de contemplación y convivencia, incorpora cuerpos de agua, senderos, puentes, vegetación seleccionada y elementos simbólicos asociados con la armonía, la serenidad y el respeto por la naturaleza.

Su integración responde a prácticas comunes en grandes parques urbanos internacionales, donde se incluyen espacios culturales que promueven el diálogo entre sociedades.

Princesa Hisako inaugura Jardín Japonés en Nuevo León rumbo al Mundial 2026 (Cortesía )

Asimismo, forma parte del Parque del Agua, complejo urbano y ambiental inaugurado recientemente por el Gobierno de Nuevo León como una de las principales obras rumbo al Mundial 2026. Con cerca de 80 hectáreas de extensión, el proyecto fue concebido como legado urbano y ambiental del estado.

El Parque del Agua fue construido por RECSA, empresa mexicana presidida por Humberto Armenta González, y forma parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que buscan fortalecer la capacidad de recepción de visitantes en la zona metropolitana de Monterrey.

El complejo incorpora infraestructura hídrica sustentable mediante sistemas de captación, almacenamiento y regulación de agua pluvial, con lagos y cisternas interconectadas que ayudan a reducir riesgos de inundación y funcionan como reservorio en temporada de sequía.

Princesa Hisako de Takamado acude a Nuevo León para el partido número mil en la historia de los Mundiales

La representante japonesa también visitó Monterrey para presenciar el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo, disputado entre las selecciones de Japón y Túnez en el Estadio BBVA.

La visita se dio en un contexto de estrecha relación económica entre Japón y Nuevo León. De acuerdo con información del gobierno estatal, más de 60 empresas japonesas operan en la entidad, principalmente en sectores como manufactura, automotriz, tecnología y electrodomésticos.

Esto consolida a Japón como uno de los principales socios internacionales del estado y refuerza los vínculos bilaterales más allá del ámbito económico, extendiéndose a áreas culturales, educativas y deportivas.