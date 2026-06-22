El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez realizaron un recorrido de prueba en el monorriel de la Línea 6 del Metro, previo al concierto de Imagine Dragons.

Acompañados por el director de Metrorrey, Abraham Vargas, recorrieron el trayecto comprendido entre Churubusco, en Guadalupe, y Constitución, en Monterrey, donde el mandatario destacó la magnitud de la obra y los beneficios que aportará a la movilidad de la zona metropolitana.

Durante las pruebas, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, realizó una parada a la altura del Parque Fundidora, donde familias y visitantes observaron el funcionamiento del tren elevado, considerado uno de los proyectos más importantes en materia de transporte para la entidad.

La Línea 6 contará con un trayecto de 12 kilómetros y conectará diversos sectores de la zona metropolitana, como parte de las obras que integrarán el monorriel más largo del continente y uno de los más importantes del mundo, impulsando una mejor movilidad para la ciudadanía.

Más de 120 mil personas se dieron cita en el Parque Fundidora para disfrutar del concierto de Imagine Dragons. (cortesía )

Imagine Dragons reúne a más de 120 mil personas en Monterrey

Más de 120 mil personas se dieron cita en el Parque Fundidora para disfrutar del concierto de Imagine Dragons, como parte de las actividades del FIFA Fan Fest en Nuevo León.

Desde temprana hora, miles de asistentes formaron largas filas tanto en el interior del parque como sobre avenida Madero, para participar en una de las jornadas con mayor afluencia de la fiesta mundialista.

Durante más de una hora y media, la agrupación estadounidense interpretó éxitos como Enemy, Bones, Thunder, Believer, Demons, Natural y Radioactive, que fueron coreados por los asistentes.