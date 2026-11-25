Las aspiraciones de César Garza para buscar la reelección en Apodaca y de Carlos de la Fuente para contender por la alcaldía de San Nicolás podrían verse afectadas por una propuesta de sentencia relacionada con las reglas de paridad de género para las elecciones de 2026-2027 en Nuevo León.

El proyecto, que se encuentra en el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, plantea modificar parcialmente los lineamientos aprobados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL), a partir de una impugnación presentada por un colectivo de mujeres. La propuesta busca establecer una nueva metodología para garantizar la paridad en las candidaturas a las presidencias municipales.

Tribunal Electoral de Nuevo León analiza cambios a las reglas de paridad para alcaldías

De acuerdo con el proyecto de resolución, la impugnación cuestiona la medida de paridad transversal establecida por el IEEPCNL en el acuerdo IEEPCNL/CG/055/2026, particularmente en lo relacionado con la clasificación de municipios y la formación de pares para determinar la distribución de candidaturas entre mujeres y hombres.

La propuesta contempla revocar parcialmente el acuerdo, exclusivamente en los puntos relacionados con la acción afirmativa de paridad transversal para las presidencias municipales, así como las disposiciones correspondientes de los lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral 2026-2027.

El proyecto también plantea dejar sin efectos la clasificación municipal construida a partir del promedio de tres índices y la formación de pares derivada de ese procedimiento, únicamente en la materia impugnada. Sin embargo, propone conservar el diagnóstico institucional elaborado por el grupo de trabajo del Instituto Electoral.

Nueva metodología de paridad podría modificar candidaturas en Apodaca y San Nicolás

Entre las medidas propuestas se encuentra ordenar al Instituto Electoral que emita una nueva acción de paridad transversal para las presidencias municipales, mediante una metodología que contempla cuatro subbloques de competitividad, la integración de pares consecutivos y la alternancia de candidaturas femeninas.

El documento establece que deberá asignarse una mujer a la candidatura única cuando corresponda a alguno de los 14 municipios comprendidos en la medida, mientras que en los demás supuestos se reconocerá la libre determinación partidista respecto al género de sus postulaciones, siempre que se cumplan las reglas de paridad aplicables.

El proyecto también contempla ordenar los municipios por población dentro de cada subbloque, conservar las opciones de resultados electorales previstas legalmente y aplicar la alternancia que inicia con una candidatura femenina entre los municipios del conjunto de 14 históricamente excluidos que formen pares.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la denuncia, en Apodaca el PRI y en San Nicolás el PAN no han postulado históricamente mujeres a las respectivas alcaldías bajo sus siglas partidistas. Este señalamiento forma parte de los argumentos que motivaron la impugnación presentada por el colectivo.

La eventual modificación de los lineamientos podría tener implicaciones para las candidaturas de ambos partidos en esos municipios. Sin embargo, la propuesta todavía debe ser discutida y resuelta por los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, por lo que no existe una determinación definitiva sobre las aspiraciones de César Garza y Carlos de la Fuente.