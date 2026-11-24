Samuel García describió a Tecate Pa’l Norte 2027 como “el mejor festival de México” a poco de revelarse el lineup encabezado por Travis Scott, Post Malone y Charli XCX.

Por medio de su cuenta de Instagram y con sobrado entusiasmo, el Gobernador de Nuevo León, no solo presumió y enalteció el tan esperado evento, instó a sus seguidores a formar parte de él.

“El mejor festival de México está en NUEVO LEÓN. Se viene el XV aniversario de @tecatepalnorte. ¿Están listos?”, citó. Samuel García. Gobernador de Nuevo León

Así como compartió el cartel oficial del festival cuya edición XV se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 tomando como sede Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Cartel oficial de Tecate Pa'l Norte 2027. (@TecatePalNorte)

En menos de una hora, la publicación sumó más de 9 mil corazones y un montón de comentarios encontrados respecto al lineup de Tecate Pa’l Norte 2027, alineación conformada por 103 artistas.

El post también generó críticas sobre el interés del funcionario, a quien le piden no colgarse del Tecate Pal’Norte 2027.

“Por qué se adjudica el Tecate PAL Norte?”, “Para cambiar el tema, no olvidemos el desvío de 2 mil millones de pesos”, “No sé lo adjudica, solo que es el evento que deja más derrama económica en el estado después del Fan fest”, le escribieron algunos cibernautas.

Samuel García, Gobernador de Nuevo León

¿Cuánto cuesta ir a Tecate Pa’l Norte 2027?

Tecate Pal’Norte 2027 ofrece más de cien actos nacionales e internacionales en múltiples escenarios durante tres días.

El festival más grande y mediático de Nuevo León, reunirá a escuchas de trap, pop, rock, electrónica, regional mexicano y alternativa; nadie quiere quedarse fuera, pero ¿cuánto cuesta ir?

Tomando en cuenta el traslado, el hotel y los boletos para los 3 días del festival, se debe contar con un presupuesto superior a los 11 mil pesos.

El costo de los boletos es de:

General: 4,820 pesos.

General Plus: 5,975 pesos.

Ascendente: 7,480 pesos.

VIP GNP: 10,105 pesos.

Es importante tener en cuenta que el costo del hospedaje en Monterrey sube por la alta demanda. Hoteles cercanos a Parque Fundidora llegan a cobrar, por noche, de 1,500 pesos a 5 mil pesos.

En cuanto a comidas y souvenirs, el gasto varía.