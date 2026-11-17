El Gobierno de Nuevo León a cargo del gobernador Samuel García presentó ante el Congreso estatal el proyecto de Paquete Fiscal 2027, por un monto de 177 mil 939 millones de pesos, lo que representa un incremento de 13.9 por ciento respecto a la reconducción presupuestal de 2026.

La propuesta del presupuesto de Nuevo León 2027 no contempla la creación de nuevos impuestos estatales y plantea fortalecer la recaudación existente, además de mejorar la eficiencia administrativa.

Para el próximo año se estima recibir 130 mil 483 millones de pesos de recursos federales: 50 mil 717 millones etiquetados y 79 mil 766 millones de libre disposición.

La integración del proyecto incluyó mesas de trabajo con representantes de los Poderes del Estado, organismos autónomos, iniciativa privada, especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, colegios de contadores públicos y representantes de la academia.

También se consideraron factores como la revisión del T-MEC, la volatilidad geopolítica, el proceso electoral de 2027 y la transición gubernamental.

¿Cuánto presupuesto destinará Nuevo León a educación, seguridad y municipios?

Entre las principales asignaciones del proyecto destacan los recursos para educación en Nuevo León, con 61 mil 283 millones de pesos, destinados a sostener los servicios educativos, la permanencia escolar y programas como jornada ampliada, tiempo completo y educación dual.

Para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se proponen 4 mil 243 millones de pesos de aportación estatal, un incremento de 98.6 por ciento respecto a los 2 mil 136 millones de pesos de 2022. Al sumar los 7 mil 187 millones de pesos federales, la institución tendría una bolsa conjunta de 11 mil 430 millones.

En cuanto a las transferencias a municipios, el proyecto contempla 30 mil 256 millones de pesos, equivalentes al 17 por ciento del presupuesto. El documento señala que Nuevo León entrega a sus municipios el 25.19 por ciento de las participaciones federales.

Por otra parte, el rubro de seguridad y justicia tendría una asignación de 23 mil 695 millones de pesos para fortalecer las capacidades policiales, infraestructura, inteligencia, búsqueda de personas desaparecidas y atención a sus familias.

Dentro de ese monto, se consideran 5 mil 756 millones de pesos para Fuerza Civil, destinados a nómina, capacidad operativa y profesionalización de sus elementos.

El presupuesto para salud 2027 contempla 11 mil 731 millones de pesos, con el propósito de mantener la atención médica y la entrega de medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social.

Otras asignaciones incluyen 26 millones de pesos para la Alerta de Género Municipal, 815 millones para primera infancia y mil 214 millones para construcción, rehabilitación y mejoramiento de escuelas.

Además, se proponen 300 millones de pesos para atención e inclusión de personas con discapacidad, 260 millones para organizaciones de la sociedad civil y hasta 55 millones para Bomberos de Nuevo León y otros 55 millones para la Cruz Roja.

Nuevo León presenta Paquete Fiscal 2027

Nuevo León contempla inversión pública para concluir obras del Metro

El proyecto considera una inversión pública en Nuevo León de 19 mil 585 millones de pesos, equivalente a alrededor del 11 por ciento del presupuesto. Los recursos provendrían de fondos propios, federales y una solicitud de financiamiento estatal de hasta 9 mil 690 millones de pesos. El financiamiento estaría etiquetado para tres áreas estratégicas: movilidad, salud y seguridad.

En movilidad, se plantea concluir la obra civil y el equipamiento electromecánico de las Líneas 4 y 6 del Metro, así como del tramo Aeropuerto. También se contempla renovar la Línea 1, incorporar más unidades de transporte público eléctricas, híbridas o de bajas emisiones y avanzar en la Carretera Interserrana.

En salud, los recursos permitirían concluir y fortalecer la infraestructura del Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer. Para seguridad, se prevé consolidar complejos de seguridad y el Regimiento en los municipios de Galeana y Mina.

Adicionalmente, se solicita autorización de financiamiento por 2 mil 706 millones de pesos para Agua y Drenaje de Monterrey, principalmente para la Presa Rompepicos II, la cortina de la Presa El Cuchillo y la rehabilitación de redes de abastecimiento.

Paquete Fiscal 2027 incluye apoyos económicos y medidas ambientales

En materia de desarrollo económico y laboral, la propuesta contempla 743 millones de pesos para impulsar micro y pequeñas empresas, promover el desarrollo económico de las mujeres y atraer nuevas inversiones.

También se plantea un programa de regularización de adeudos dirigido a familias y empresas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes y fortalecer la recaudación estatal.

En materia ambiental, el proyecto propone permitir que se acredite contra impuestos ecológicos de 2027 el equivalente al 10 por ciento de las inversiones comprobadas realizadas durante 2026 y 2027 en tecnologías para mitigar la contaminación, como filtros, remediación y procesos verdes, conforme a los requisitos legales.

Garantizan recursos para elecciones y transición gubernamental

De cara al proceso electoral de 2027, el proyecto contempla 11 mil 588 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, con el propósito de garantizar el presupuesto íntegro para las elecciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) y del Tribunal Electoral.

También se consideran 6.5 millones de pesos para los trabajos de transición de quien resulte electa o electo para la gubernatura. El monto es el mismo que se aprobó en 2021, aunque durante ese ejercicio la actual administración utilizó únicamente 2.3 millones de pesos.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mantendrá abiertos los canales de diálogo con las fuerzas políticas y los sectores involucrados durante la revisión legislativa.

El objetivo del Gobierno estatal es que el Paquete Fiscal cuente con los recursos necesarios para garantizar la operación de los servicios públicos y dar continuidad a los proyectos de infraestructura previstos para 2027.