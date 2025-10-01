Mina, la osa rescatada en el Zoológico La Pastora, Nuevo León, sigue en estado crítico tras arribar a la Fundación Invictus en Hidalgo.

La salud de Mina sigue preocupando a las autoridades y a la opinión pública, pues se encuentra en aislamiento y cuarentena.

Este es el estado de salud de Mina, la osa rescatada del zoológico de Nuevo León

La osa rescatada de Nuevo León presentaba desnutrición y diversos problemas de salud, los cuales ya son atenidos por un grupo de especialistas.

Mina permanece en estado crítico, pero muestra avances en su actividad y dieta.

Los veterinarios que atienen a Mina activaron el protocolo por leptospirosis, la cual es una enfermedad bacteriana provocada por leptospiras.

🐻⚠️ Mina, la osa rescatada del Zoológico La Pastora en NL, sigue en estado crítico en Fundación Invictus, Hidalgo. Tras su traslado por Profepa por desnutrición y problemas de salud, muestra avances en actividad y dieta. También se activó protocolo por leptospirosis



📽️:… pic.twitter.com/7JGY9URpnF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025

Esta enfermedad puede causar daños renales, hepáticos y hemorragias.

La osa del zoológico de Nuevo León tiene 3 años y está bajo observación constante; también presentó problemas en sus patas.

Los veterinarios y biólogos a cargo de Mina incluyeron en su dieta proteína hidrolizada con la esperanza de que su sistema inmunológico se estimule.

También le colocaron una solución antiséptica de amplio espectro que combatirá microorganismos.

Mina, la osa del zoológico La Pastora de Nuevo León está en estado crítico (Especial)

Especialista colombiano viajó a México para atender a la osa del zoológico La Pastora

Tras el traslado de Mina desde el zoológico de Nuevo León hasta la fundación Invictus en Hidalgo, un equipo de especialistas se encargó de su caso.

La Profepa reveló que un especialista en medicina biorreguladora viajó desde Colombia para sumarse al equipo que atiende a Mina.

La institución prometió que buscará que Mina, la osa de Nuevo León, tenga “una vida sin dolor y con trato digno”.

Además, la Profepa agradeció la colaboración de la Fundación Invictus para la recuperación del ejemplar.

Así como de las denuncias ciudadanas que hicieron posible el seguimiento del caso de Mina.

En videos que circulan en redes sociales, se puede observar a la osa en una jaula especial y comiendo una selección especial de frutas.