Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, se pronunció sobre la osa enferma en el Zoológico “La Pastora” en Nuevo León, a la cual se le habría diagnosticado lo siguiente:

Anemia

Dermatitis

Bacteria leptospirosis

Insuficiencia renal

Fue la defensora de los animales, Cristina Marmolejo, quien denunció en redes sociales las pésimas condiciones en las que se encuentra una osa, rodeada de moscas y gusanos.

Denuncian osa enferma en Zoológico La Pastora de Nuevo León. (SDPNoticias/Eduardo Díaz)

Mariana Rodríguez da detalles sobre la osa enferma en Zoológico La Pastora en Nuevo León

Mariana Rodríguez precisó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendría que decidir si la osa enferma en el Zoológico La Pastora continuará con su tratamiento, o, por el contrario, sería sacrificada.

Detalló que aunque los doctores han reportado que la osa se hidrata, come y duerme bien, es portadora de una enfermedad que es irreversible y que deteriora su estado de salud por la presencia de un hongo.

“Será la Profepa quien tenga la última palabra de este caso tan delicado” Mariana Rodriguez

Ante esta situación, Mariana Rodríguez comunicó que, durante este 25 de septiembre, la Profepa y otras autoridades de protección animal acudirá al Zoológico La Pastora.

De igual forma, reiteró su compromiso de enviar a los animales rescatados e invitó a denunciar futuros casos de maltrato animal al 070.