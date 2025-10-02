El video difundido el 25 de septiembre en el que se muestra el mal estado de una osa enferma, destapó más casos de descuido de otros animales en el Zoológico La Pastora en Nuevo León.

Lo anterior debido a que tras revelarse las malas condiciones de salud en las que se encuentra la osa enferma, en redes sociales se han difundido más casos.

Hasta el miércoles 1 de octubre, se ha denunciado que hay cuando menos otros 3 animales en situación de descuido en el Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León.

La osa rescatada del zoológico de Nuevo León está en estado crítico (especial)

Osa enferma no es el único animal en condiciones de descuido del Zoológico La Pastora

Tras destaparse el caso de ‘Mina’, una osa enferma que habría sido víctima de negligencia médica y total descuido, se reveló que hay más animales en condiciones inadecuadas en el Zoológico La Pastora.

En redes sociales, se dio a conocer que cuando menos, hay otros 3 animales de distintas especies en el Zoológico La Pastora de Monterrey, que viven en condiciones inapropiadas:

Monty, un elefante de 19 años del que se acusa, vive en completa soledad y aislamiento en el Zoológico La Pastora

Rhino, un rinoceronte blanco que también vive en completa soledad y aislamiento

Lala, una chimpancé que tiene la misma suerte que sus compañeros, pues vive sola en su espacio del Zoológico La Pastora

Al respecto, activistas y especialistas han señalado que los elefantes, rinocerontes blancos y chimpancés, están habituados a mantener contacto con más animales de su especie.

Lo anterior debido a que estudios indican que las 3 especies viven en grupos y su aislamiento puede provocarles malestares como estrés crónico, alteraciones de conducta y deterioro físico.

👀 @Mr_Civico no es solo Monty 🐘al que tienen viviendo en soledad y con la promesa de traerle compañía de su misma especie . También es Lala, la chimpancé y Rhino en rinoceronte.

Si los vas a visitar observarás al igual que los expertos conductas ya enfermas derivadas de la pic.twitter.com/UWPJyoDFkT — Claudia Tapia Castelo (@ctcastelo) October 1, 2025

Piden que Profepa rescate a elefante del Zoológico La Pastora

Al denunciar los otros casos de descuido de animales en el Zoológico La Pastora, activistas han llamado a las autoridades a atender de inmediato a las especies afectadas.

En particular, activistas exigen poner especial atención en Monty, el elefante macho de 19 años de edad que vive solo y en aislamiento pese que su especie suele vivir en grupos.

En redes sociales, se han compartido imágenes en las que se muestra que el elefante estaría sufriendo problemas de salud emocional, pues se le observa bajo una posible conducta de estereotipia.

Debido a ello, piden que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que atendió el caso de la osa enferma, también intervenga con Monty y evaluar un posible traslado.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad o funcionario, ni el mismo Zoológico La Pastora, se ha pronunciado con respecto a los otros casos de animales en descuido que hay en el recinto.