A través de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el delicado estado de salud de la osa en el Zoológico La Pastora, Monterrey, Nuevo León.

Al igual, la dependencia Profepa precisó que ya se investiga el caso de la osa en el Zoológico La Pastora, tras la denuncia que se viralizó.

“Su estado de salud es delicado, se está revisando su expediente clínico y mañana contaremos con la información que nos provean médicos veterinarios especialistas sobre los pasos a seguir para asegurar una atención adecuada y digna para el ejemplar” Profepa

En este sentido, la Profepa también precisó que se ha iniciado “una investigación para deslindar responsabilidades por la posible negligencia” del Zoológico La Pastora, tras las deplorables condición en la que se encontraba la osa.

Así como, la Profepa dijo que está llevando a cabo una visita de inspección para el Zoológico La Pastora al ser una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Esto con el objetivo de constatar las condiciones del lugar, el Zoológico La Pastora, donde se encuentra la osa bajo custodia desde hace 30 meses.