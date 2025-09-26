El Gobierno de Nuevo León solicitó acción a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la osa enferma que generó alarma en el Zoológico La Pastora.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que será “Parques y Vida Silvestre de Nuevo León” la dependencia que se haga cargo de atender a la osa con patologías dermatológicas.

Con este cambio, se espera que la osa del Zoológico La Pastora reciba atención médica especializada con el objetivo liberarla en su hábitat. En lo que dure su recuperación, el estado de salud del animal permanecerá reservado.

Denuncian a osa enferma en el Zoológico La Pastora de Nuevo León. (Facebook/Cristina-Marmolejo)

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se hará cargo del cuidado de la osa enferma en Zoológico La Pastora

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León atenderá el estado de salud de la osa enferma en el Zoológico La Pastora, contemplando dos escenarios posibles:

Una recuperación que permita reubicarla en la vida silvestre

Implementación de cuidados paliativos dignos para cuidar su bienestar

La decisión de intervenir directamente en la salud de la osa responde al compromiso de la dependencia por la conservación de la fauna silvestre de Nuevo León, según indicó en un comunicado.

Por su parte, la Profepa informó este 25 de septiembre que iniciaría una investigación para deslindar responsabilidades por la supuesta negligencia en la atención de la osa enferma en Zoológico la Pastora.