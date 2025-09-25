La activista Cristina Marmolejo denunció la situación de una osa enferma en el Zoológico La Pastora en Nuevo León, pues acusa que administrativos ejercer maltrato animal.

El video de la osa enferma en el Zoológico La Pastora de Nuevo León, llevó a que se deslindaran asegurando que todo es cuestión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Acusan al Zoológico La Pastora de Nuevo León de maltrato animal por una osa enferma

Cristina Marmolejo denunció en redes sociales el estado crítico en el que una osa negra americana está viviendo en el Zoológico La Pastora de Nuevo León.

La activista mostró el video donde la osa se ve con daño físico que se cree es sarna, además en evidente estado de nutrición. Incluso el ejemplar no puede ponerse de pie, pues se rinde ante el intento.

Asimismo, acusa que la osa enferma se encuentra aislada en una jaula pequeña y oscura, ocultando la realidad de su trato a los animales al ojo de los visitantes.

Por otra parte, mostró que hace 3 años esta osa llegó al Zoológico La Pastora de Nuevo León con un aparente estado de salud mejor que el que actualmente muestra.

Así llegó la osa enferma al Zoológico La Pastora de Nuevo León. (Facebook/Cristina-Marmolejo)

Ante ello, se pidió la intervención del gobernador Samuel García, la primera dama Mariana Rodríguez, para que los responsables señalados como Jean Joseph Leautaud Russek y el Dr. Gustavo Sepúlveda respondan por la salud de la osa en el zoológico que es de Parque Fundidora.

Zoológico La Pastora de Nuevo León es cerrado; culpó a Profepa

Ante la denuncia por el estado de salud de la osa, el Zoológico La Pastora de Nuevo León brindó un comunicado deslindandose y asegurando que Profepa es quien toma las decisiones.

Explicando que el estado de salud de la osa no era favorable cuando llegó, argumentó que recibe atención médica y en medida de lo posible se le da calidad de vida.

Comunicado del Zoológico La Pastora de Nuevo León por la osa enferma. (Instagram/zoolapastora)

Por otra parte, se argumentó que Profepa es “la única autoridad” que puede decidir sobre el futuro de la osa.

Al 25 de septiembre, el Zoológico La Pastora de Nuevo León fue cerrado repentinamente a las 11:40 am, luego de que elementos de Parques y Vida Silvestre del Estado ingresara.