Hay una nueva polémica en el Zoológico La Pastora, debido a que en redes sociales se denunciaron irregularidades en el intercambio de animales realizado por el gobierno de Nuevo León.

En medio de las críticas por el caso de Mina, la osa enferma y en grave estado de salud, surgió una nueva polémica en el Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León.

Lo anterior debido a que se exhibió que el gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García Sepúlveda, ha incurrido en diversas irregularidades al efectuar intercambios de animales.

Zoológico La Pastora (Especial)

Polémica en el Zoológico La Pastora: revelan que “donaron” 43 animales a un rancho de caza

El Zoológico La Pastora sigue en el centro de la polémica, debido a que tras revelarse el mal estado de salud de Mina, una osa en cuativero, se denunciaron irregularidades en el intercambio de animales.

A través de X, la usuaria Lucía Hernández, compartió un mensaje en el que acusó que el gobierno de Nuevo León, realizó una “donación” de 43 animales a un rancho de cacería.

Al respecto, la también activista explicó en su publicación que documentos del 2022 muestran que el gobierno de Nuevo León autorizó la donación de los 43 animales al rancho cinegético Palos Altos.

Tras detallar que el valor estimado de los ejemplares supera los 3 millones 500 mil pesos, apuntó que Emma Judith Tallabs Salazar, firmó la autorización en representación del Zoológico La Pastora.

Además, expuso que en el documento sobre la donación, se refiere que el beneficiario fue Gregorio Ramiro Villarreal Alanís, quien es el propietario del rancho de cacería y por ende, dueño de los 43 animales.

Una vez que se realizó la donación de las diversas especies, Gregorio Ramiro Villarreal Alanís asumió como propietario legal de todas ellas, por lo que tiene derecho a reproducirlas y usar la decendencia para cacería.

Por los hechos, la activista acusó que al permitir el intercambio de animales, el gobierno del estado de Nuevo León dejó que el patrimonio de un zoológico público se convirtiera en mercancía para un negocio de caza.

Gobierno de Samuel García "donó" dos dromedarios y 41 animales a rancho de cacería



En el 2022 el gobierno de Samuel García autorizó la donación de 43 animales al rancho cinegético Palos Altos.



El valor estimado de estos ejemplares supera los 3 millones 500 mil pesos.… pic.twitter.com/ZTaVURpbOW — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) October 2, 2025

Polémica en el Zoológico La Pastora: estos fueron los animales que entregó a un rancho de caza

Al revelar la nueva polémica en el Zoológico La Pastora por las irregularidades en el intercambio de animales, la activista explicó que fueron un total de 43 ejemplares los que se “donaron” al rancho de caza.

Al mostrar parte de los documentos sobre los hechos, Lucía Hernández detalló que las especies que se entregaron al rancho de caza, se trataron de las que se presentan a continuación:

2 dromedarios (macho y hembra)

6 gamos europeos hembras

8 gamos europeos machos

8 ciervos black buck (cinco machos y tres hembras)

13 búfalos acuáticos (siete hembras y seis machos)

6 borregos muflón machos

1 ñu macho

Cabe destacar que en su publicación, la activista también acusó que en el Zoológico La Pastora, “se permite la reproducción desmedida” de animales para después clasificarlos como sobrantes y usarlos en convenios con particulares.