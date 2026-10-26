Nuevo León será sede de la Semana de la Exportación del 27 al 30 de octubre, con la realización del 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la Convención Nacional INDEX. Los encuentros reunirán a líderes empresariales, representantes de la industria manufacturera, autoridades y especialistas para fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

Durante el Nuevo León Informa, la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha Nieto, acompañada por Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, y Felipe Villarreal, presidente de INDEX Nuevo León, destacó que la entidad alcanzó 33 mil 100 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre de 2026.

Nuevo León será sede del Congreso de Comercio Exterior y Convención INDEX (Cortesía)

Nuevo León fortalece su liderazgo exportador con encuentros empresariales

Betsabé Rocha Nieto destacó que la coincidencia del Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la Convención Nacional INDEX permitirá fortalecer las alianzas comerciales, la vinculación empresarial y la proyección de las capacidades industriales de Nuevo León ante compañías nacionales e internacionales.

La secretaria señaló que, desde el inicio de la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda, se ha impulsado la exportación como una plataforma para el crecimiento de los negocios y la generación de oportunidades económicas.

Durante el segundo trimestre de 2026, Nuevo León concentró el 9.5% de las exportaciones de las entidades federativas del país. Además, su industria aporta el 12.7% del Producto Interno Bruto manufacturero nacional y cuenta con más de 500 grandes empresas manufactureras.

A julio de 2026, el estado registró 410 mil 586 trabajadores en establecimientos del programa IMMEX, indicador de la relevancia de la manufactura de exportación para la economía estatal. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado, al concentrar aproximadamente el 88% de las exportaciones de Nuevo León.

Nuevo León será sede del Congreso de Comercio Exterior y Convención INDEX (Cortesía)

Samuel García impulsa infraestructura carretera y fronteriza para el comercio internacional

La secretaria de Economía destacó que el fortalecimiento de la infraestructura carretera y fronteriza forma parte de la estrategia estatal para mejorar la logística, facilitar el traslado de mercancías y ampliar las exportaciones.

Como ejemplo, mencionó la carretera La Gloria-Colombia, que conecta con el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo y constituye una ruta estratégica para el intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá.

Rocha Nieto señaló que el gobierno estatal ha construido seis carreteras durante la administración y mantiene otras cinco en construcción, como parte de los proyectos de infraestructura mencionados durante su intervención.

También destacó el crecimiento de la actividad del Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, cuya recaudación aumentó hasta colocarlo en el segundo lugar nacional, según lo expuesto por la funcionaria.

La funcionaria agregó que el desarrollo económico debe reflejarse en mejores condiciones para la población mediante la atracción de inversiones, la generación de empleos y el incremento de los ingresos de los hogares.

COMCE e INDEX analizarán los retos del comercio exterior y la industria

Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, destacó que el 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano será un espacio para analizar los desafíos y oportunidades del intercambio internacional, en un contexto marcado por los cambios geopolíticos, los aranceles y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dirigente empresarial indicó que COMCE Noreste tiene presencia en seis estados que, en conjunto, representan el 53% de las exportaciones del país. Por ello, consideró importante fortalecer la coordinación entre empresas, autoridades y organismos especializados.

Por su parte, Felipe Villarreal, presidente de INDEX Nuevo León, informó que la entidad será anfitriona por primera vez de la Convención Nacional INDEX, después de 50 ediciones. El encuentro reunirá a representantes de los 19 organismos INDEX del país, directivos de empresas globales, autoridades, especialistas y líderes de opinión.

La convención se realizará del 28 al 30 de octubre y abordará temas como geopolítica, inteligencia artificial, competitividad, manufactura avanzada y futuro industrial de Norteamérica. El gobernador Samuel García participará en la inauguración, programada para el jueves 29, y ofrecerá la conferencia magistral “El Nuevo León que viene: Cómo construir el estado industrial más competitivo de Norteamérica”.

Nuevo León y Jalisco fortalecerán su colaboración comercial

Uno de los ejes de la Semana de la Exportación será la colaboración entre Nuevo León y Jalisco, mediante la firma de un convenio marco orientado a facilitar el comercio, fortalecer la logística y promover nuevas oportunidades de negocio entre ambas entidades.

La alianza contempla aprovechar el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, impulsar la vinculación empresarial y fortalecer las cadenas de valor. De acuerdo con la información presentada, Nuevo León y Jalisco representan en conjunto más del 15% del PIB nacional y más del 21.6% de las exportaciones del país.

La agenda comenzará el martes 27 de octubre con el Congreso de Comercio Exterior Mexicano. El miércoles 28 se realizará su inauguración oficial, junto con el panel magistral de Samuel García, titulado “México Global: Una Narrativa País de Inversión, Oportunidades y Proyección Internacional”. Ese mismo día habrá actividades relacionadas con la colaboración entre Nuevo León y Jalisco.

El jueves 29 se inaugurará la Convención Nacional INDEX. Para el viernes 30 está programado un recorrido por la Aduana Colombia-Laredo, con actividades en ambos lados de la frontera y un encuentro con autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para conocer su operación y el Programa de Despacho Conjunto.

Con estos encuentros, el Gobierno de Nuevo León y los organismos empresariales buscan fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, facilitar la integración de más compañías a las cadenas globales de suministro y aprovechar las oportunidades del comercio internacional.