Nuevo León reportó una cobertura de agua potable del 99.6% y de alcantarillado del 98.6%, además de resultados destacados en tratamiento de aguas residuales, servicio continuo, micromedición y calidad del agua. Los avances forman parte de la reestructura hídrica impulsada durante la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda.

Durante la presentación de resultados del Quinto Informe de Gobierno, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, señaló que las obras de infraestructura, la modernización operativa y la incorporación de tecnología han fortalecido el sistema hídrico estatal durante los últimos cinco años.

Nuevo León fortalece su infraestructura hídrica con El Cuchillo II y Presa León

Entre las principales obras de este periodo destacan el Acueducto El Cuchillo II y la Presa León, proyectos que ampliaron la capacidad de conducción y almacenamiento de agua para la entidad.

El Cuchillo II tiene una longitud cercana a los 100 kilómetros y un diámetro de 84 pulgadas. De acuerdo con Agua y Drenaje, el acueducto puede aportar 6 mil litros de agua por segundo adicionales a la ciudad.

Por su parte, la Presa León representa una nueva fuente de abastecimiento que contribuye a fortalecer la seguridad hídrica de Nuevo León y su capacidad para enfrentar periodos de escasez.

Ortegón Williamson destacó que estas obras forman parte de las inversiones realizadas para ampliar la infraestructura y mejorar la disponibilidad del recurso en el estado.

Agua y Drenaje redistribuye más de mil 450 litros por segundo

Además de las obras de infraestructura, Agua y Drenaje de Monterrey ha implementado estrategias de eficiencia hídrica, sectorización, medición inteligente, telemetría y modulación de presiones. Estas acciones han permitido redistribuir más de mil 450 litros de agua por segundo, con el objetivo de aprovechar mejor el recurso disponible.

El organismo también trabaja con empresas, universidades y organizaciones para mejorar la operación de la red. Entre estas iniciativas se encuentra Reconectando con el Agua, desarrollado en colaboración con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, Arca Continental y Fundación FEMSA.

El proyecto incorpora tecnología para mejorar la medición, controlar las presiones y detectar fugas en puntos estratégicos de la red de distribución.

A estas acciones se suma el Programa de Investigación en Agua, Energía y Eficiencia, realizado junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, que busca desarrollar soluciones tecnológicas para optimizar la operación del sistema hídrico.

Nuevo León incorpora tecnología para mejorar servicios de agua y saneamiento

En materia de saneamiento, Agua y Drenaje implementó el Manifiesto Digital, una herramienta que permite dar seguimiento al traslado y la disposición final de residuos líquidos mediante geolocalización, fotografías y registros electrónicos.

Actualmente, los 22 transportistas de grasas y aceites incorporados al esquema utilizan este sistema, con el que se busca fortalecer el control y la trazabilidad de estos materiales.

El organismo también reportó intervenciones para mejorar el abastecimiento en comunidades que enfrentaron problemas de suministro durante años. Entre los puntos atendidos se encuentran los ejidos Las Palomas, en Mier y Noriega, y La Providencia, en Pesquería, así como las colonias Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en Hidalgo.

Como parte de la digitalización de los servicios, recientemente se lanzó la nueva App AyD, desarrollada por personal del organismo. La aplicación permite realizar pagos, consultar consumos, descargar documentos y acceder a distintos servicios desde dispositivos móviles.

De acuerdo con los resultados presentados por Agua y Drenaje, las obras, las mejoras operativas y las herramientas tecnológicas forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la capacidad del sistema hídrico y atender las necesidades de abastecimiento y saneamiento de Nuevo León.