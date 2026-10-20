El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció que el apoyo de transporte público gratuito para las beneficiarias del programa Ayudamos a las Mujeres se extenderá a todo el día a partir del 1 de noviembre de 2026.

La medida busca beneficiar a las 117 mil mujeres que actualmente forman parte del programa, mediante los ajustes necesarios para garantizar el acceso al servicio.

Durante una visita a García, el mandatario estatal explicó que el apoyo económico de 2 mil pesos mensuales, sumado al ahorro estimado por los traslados gratuitos, puede representar un beneficio de hasta 3 mil pesos al mes para las usuarias que utilizan el transporte público de manera habitual.

Acompañado por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, García Sepúlveda señaló que la meta del Gobierno estatal es ampliar la cobertura hasta alcanzar a alrededor de 200 mil mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, incluidas jefas de familia y cuidadoras.

Samuel García amplía el programa Ayudamos a las Mujeres en Nuevo León

Durante el evento, Félix Arratia informó que se entregaron más de 700 nuevas tarjetas a usuarias de García como parte de la ampliación del programa. También se realizó el proceso de renovación de tarjetas para garantizar el acceso al transporte público gratuito de las beneficiarias.

El funcionario destacó que el Gobierno estatal continúa con la distribución de tarjetas en los municipios de Nuevo León para incorporar a más mujeres al programa y avanzar hacia la meta de cobertura establecida.

Además de la entrega de apoyos, durante la jornada se distribuyeron aparatos de movilidad para personas con discapacidad, como parte de las acciones de atención a grupos que requieren apoyos específicos.

El gobernador reiteró que el objetivo es llegar a las mujeres que enfrentan mayores dificultades económicas y de movilidad, con un programa que combina apoyo económico y acceso gratuito al transporte público.

Nuevo León amplía apoyo de transporte gratuito a 117 mil mujeres (Cinthya Gonzalez)

Centro Comunitario de García beneficiará a más de 5 mil personas

Antes de la entrega de tarjetas, Samuel García y Félix Arratia supervisaron los avances de la segunda etapa del Centro Comunitario de García, el primero construido por el Gobierno estatal en el municipio.

Las autoridades informaron que la conclusión de esta etapa está prevista para las próximas semanas. El espacio contará con salones equipados para impartir cursos, talleres y actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores.

Se estima que el centro beneficiará a más de 5 mil 400 personas de la colonia Los Nogales y zonas cercanas. Su ubicación, dentro de un entorno que concentra escuelas de distintos niveles y otros espacios de formación, permitirá ampliar el acceso a actividades educativas y recreativas.

Con esta obra, el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer los espacios comunitarios y contribuir a la reconstrucción del tejido social en García, mientras mantiene la ampliación de programas de apoyo económico y movilidad para las mujeres del estado.