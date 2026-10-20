El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la conclusión del viaducto de las Líneas 4 y 6 del Metro, una obra que contempla 35 kilómetros adicionales de transporte público, 21 estaciones y 13 trenes.

Durante el Nuevo León Informa, acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el director de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario destacó que las nuevas líneas representan uno de los principales proyectos de infraestructura de su administración.

Hoy cerramos con el proyecto más importante de mi gobierno, lo que va a ser nuestro legado que son las nuevas líneas del metro. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El anuncio también marcó el cierre de 15 días de actividades informativas relacionadas con el Quinto Informe de Gobierno, periodo en el que la administración presentó avances y evidencias de las obras realizadas.

Liberarán carriles en Miguel Alemán y Constitución

El gobernador Samuel García informó que concluyó la construcción de todo el viaducto de las Líneas 4 y 6 del Metro, incluida la colocación de la última de las mil 300 trabes correspondientes a la Línea 6.

A partir de este avance, comenzará la liberación gradual de carriles en avenidas como Miguel Alemán y Constitución, conforme concluyan también los trabajos en las estaciones.

A partir de hoy terminamos el viaducto, quiero agradecer a la gente de Nuevo León su paciencia porque vamos a empezar a abrir carriles. Miguel Alemán, Constitución, terminando el viaducto y al ir terminando estaciones vamos a empezar a liberar y van a anotar un mucho mejor tráfico. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El mandatario agradeció la paciencia de la ciudadanía durante las obras y señaló que la apertura de carriles se realizará de manera progresiva, conforme avancen los trabajos pendientes.

Samuel García anuncia conclusión del viaducto de las Líneas 4 y 6 (cortesía )

Líneas 4 y 6 del Metro tendrán 21 estaciones y 13 trenes

El proyecto de las nuevas líneas contempla 35 kilómetros adicionales, 21 estaciones y 13 trenes, de los cuales seis ya están listos, según lo informado por el gobernador Samuel García.

El gobernador Samuel García, también destacó que todas las estaciones contarán con elevadores y escaleras eléctricas, con el objetivo de facilitar el acceso a personas con discapacidad y usuarios con carriolas. Asimismo, indicó que las estaciones Aeropuerto, Gine y Y Griega tendrán atención especial en su diseño, con elementos como pantallas, vitrales, murales y arte.

El gobernador agradeció la colaboración de los alcaldes de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, así como de la Comisión Federal de Electricidad, Servicios de Agua y Drenaje y otros organismos involucrados en las obras.

Durante su mensaje, contrastó los tiempos de construcción con los de administraciones anteriores y afirmó que su gobierno desarrolla tres líneas del Metro en cinco años. También sostuvo que las obras actuales se realizan con recursos estatales, a diferencia de las primeras tres líneas, que, según señaló, fueron financiadas tradicionalmente por el Gobierno Federal.