Ante los pronósticos de lluvia para la ciudad, el Gobierno de Monterrey reforzó las acciones preventivas de limpieza y supervisión de infraestructura pluvial, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y accidentes durante las precipitaciones.

Como parte del operativo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos mantiene vigilancia permanente en 40 puntos considerados críticos durante la temporada de lluvias, principalmente en zonas donde pudiera registrarse acumulación de agua o residuos.

Monterrey mantiene limpieza de 3 mil 311 rejillas pluviales

La Secretaría de Servicios Públicos informó que Monterrey cuenta con 3 mil 311 rejillas de drenaje, cuya limpieza se realiza de manera permanente para favorecer el funcionamiento de la infraestructura y mantener libres de obstrucciones los puntos de captación de agua.

Las cuadrillas municipales intervienen diariamente alrededor de 17 rejillas, como parte de las labores preventivas que se realizan en distintos sectores de la ciudad. Desde el inicio de la actual administración, estos trabajos han permitido retirar más de 800 toneladas de basura de las rejillas pluviales.

A estas labores se suma el desazolve de las bocas de tormenta mediante equipos hidrojet, utilizados para retirar acumulaciones de lodo y otros materiales que pueden dificultar el flujo del agua durante las lluvias.

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos, durante la actual administración se han retirado 11 mil toneladas de lodo mediante las labores de desazolve y mantenimiento de la infraestructura pluvial.

Estos trabajos buscan mantener despejadas las descargas y favorecer el desalojo del agua ante las precipitaciones, particularmente en los puntos identificados como susceptibles a acumulaciones.

Monterrey pide evitar basura en calles durante las lluvias

El Gobierno de Monterrey hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, debido a que objetos como llantas, escombros, muebles y otros residuos pueden ser arrastrados por las corrientes de agua y terminar obstruyendo los sistemas de drenaje.

Las autoridades municipales señalaron que mantener libres de basura las calles y espacios públicos contribuye al funcionamiento de la infraestructura pluvial y ayuda a disminuir riesgos durante las precipitaciones.

Con estas acciones, el Municipio mantiene un esquema de limpieza y vigilancia en zonas susceptibles a acumulaciones de agua, al tiempo que exhorta a la población a colaborar con el cuidado de las rejillas, bocas de tormenta y demás infraestructura destinada al desalojo de agua.