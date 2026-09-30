Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, el Gobierno de Escobedo reforzó los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos de inundaciones y proteger a las familias del municipio.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó recorridos y labores de limpieza en distintos puntos de Escobedo, con el objetivo de mantener los canales pluviales libres de basura y azolve, además de garantizar su funcionamiento durante las precipitaciones.

Escobedo realiza limpieza preventiva en canales pluviales

Las labores se llevaron a cabo en Avenida Pinos y Santa Bárbara, a la altura de Nexxus Rubí, así como en las calles Fresno y Nísperos, en la colonia Residencial Escobedo.

También se realizaron trabajos en el paso a desnivel de Avenida Manuel L. Barragán y Sendero, uno de los puntos donde se busca mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para facilitar el flujo del agua durante las lluvias.

Las acciones forman parte de los recorridos preventivos que realiza el personal municipal para detectar y atender zonas donde la acumulación de residuos o azolve pudiera generar obstrucciones.

La administración municipal mantiene las labores de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial como parte de las medidas preventivas para atender los efectos de las lluvias y proteger a las familias de Escobedo.