El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza llevó a cabo una jornada de forestación en el Área Natural Protegida Parque Lago, ubicada en la colonia Topo Chico, donde fueron plantados 120 árboles de especies nativas.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer las áreas verdes y contribuir a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.

La jornada fue realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), mediante la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con Reforestamos México y Cadena Comercial OXXO. También participaron la Secretaría de Servicios Públicos y voluntarios de la Asociación de Scouts de México.

Gobierno de Monterrey y voluntarios plantan 120 árboles nativos. (cortesía )

Plantan árboles nativos para fortalecer el Parque Lago

Antes de comenzar los trabajos, las personas participantes recibieron capacitación sobre técnicas de plantación y mantenimiento del arbolado, con el propósito de favorecer la correcta instalación y conservación de los ejemplares.

Posteriormente, voluntarios, integrantes de las organizaciones participantes y personal municipal se organizaron en grupos para plantar los 120 árboles en distintos puntos del área natural.

De acuerdo con la SEDUSO, la colaboración entre autoridades, ciudadanía, organizaciones y empresas permite impulsar acciones para recuperar espacios públicos mediante soluciones basadas en infraestructura verde.

La incorporación de especies nativas permitirá ampliar la cobertura vegetal del Parque Lago, favorecer la biodiversidad y contribuir a disminuir el efecto de isla de calor, además de generar beneficios ambientales para quienes utilizan este espacio.

La reforestación forma parte de las acciones del Gobierno de Monterrey para incrementar y conservar la cobertura vegetal del municipio mediante la arborización, restauración y mantenimiento de áreas verdes.