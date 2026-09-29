El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza presentó la exposición colectiva “Series Regias”, una propuesta que reúne el trabajo de artistas locales para celebrar la identidad, historia y espacios de la ciudad, además de destinar parte de los recursos recaudados al apoyo de mujeres regiomontanas que han enfrentado el cáncer de mama.

La muestra forma parte de las actividades conmemorativas por los 430 años de Monterrey y reúne distintas perspectivas sobre la ciudad y las experiencias de quienes la habitan.

“Series Regias” cuenta con la participación de 430 artistas, quienes realizaron 430 series integradas por tres lienzos cada una, para conformar más de mil 200 obras de arte.

Las piezas abordan distintos elementos relacionados con Monterrey, desde sus espacios y acontecimientos hasta las emociones, recuerdos y experiencias que forman parte de la identidad regiomontana.

“Series Regias” combina arte y apoyo a mujeres con cáncer de mama

Además de su dimensión cultural, la exposición incorpora un componente social, debido a que parte de los fondos obtenidos será destinada a apoyar el tratamiento de mujeres de Monterrey que han enfrentado el cáncer de mama.

La iniciativa vincula la expresión artística con una causa social y busca contribuir al acompañamiento de mujeres que atraviesan procesos relacionados con esta enfermedad.

Al mismo tiempo, la muestra permite visibilizar el trabajo de artistas locales y generar un espacio de encuentro entre la comunidad y distintas expresiones del arte regiomontano.

Exposición estará abierta hasta el 18 de octubre

“Series Regias” se encuentra abierta al público en el Pabellón Cultural Monterrey, donde las personas visitantes pueden conocer las diferentes interpretaciones de la ciudad realizadas por los artistas participantes.

La exposición permanecerá abierta hasta el 18 de octubre de 2026, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre.

La muestra conmemora los 430 años de historia de Monterrey mediante la participación de su comunidad artística y, al mismo tiempo, incorpora un mecanismo de apoyo para mujeres de la ciudad que han enfrentado el cáncer de mama.