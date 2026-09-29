El DIF Monterrey fortaleció sus acciones de atención social con la entrega gratuita de aparatos auditivos a cerca de 50 personas, como parte de una estrategia enfocada en mejorar su calidad de vida, autonomía e inclusión.

Los dispositivos fueron entregados a personas que requerían apoyo para mejorar su capacidad auditiva y posteriormente fueron colocados y ajustados de manera individual por personal técnico especializado, de acuerdo con las características y necesidades de cada beneficiario.

DIF Monterrey brinda apoyos para mejorar comunicación y autonomía

La incorporación de estos dispositivos busca contribuir a que las personas beneficiarias puedan desenvolverse con mayor seguridad en sus actividades cotidianas, fortalecer la comunicación con familiares y entorno social, así como participar en mejores condiciones en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Además del beneficio directo para la comunicación, contar con un aparato auditivo puede favorecer la autonomía y facilitar la interacción con el entorno, particularmente en actividades que requieren identificar sonidos, conversaciones o situaciones de riesgo.

El proceso de adaptación de cada dispositivo está a cargo de personal especializado, que configura los aparatos de acuerdo con las características particulares de cada usuario para favorecer su adecuado funcionamiento.

Apoyos auditivos forman parte de más de 20 programas del DIF Monterrey

La entrega de aparatos auditivos forma parte de los más de 20 programas impulsados por el DIF Monterrey, desarrollados a partir del acercamiento con las familias y de la identificación de necesidades específicas de distintos sectores de la población.

El organismo busca que sus apoyos sociales respondan a necesidades concretas y que, además de atender situaciones inmediatas, contribuyan a generar condiciones de mayor inclusión y participación para las personas beneficiarias.

En este sentido, los programas de asistencia social se complementan con acciones de salud y atención especializada, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para familias que enfrentan dificultades económicas o requieren algún tipo de acompañamiento.

DIF Monterrey impulsa inclusión de personas con discapacidad auditiva

La entrega gratuita de los aparatos auditivos también representa una medida de inclusión, al contribuir a reducir algunas de las barreras que pueden limitar la participación de las personas con discapacidad auditiva en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Los apoyos buscan beneficiar de manera indirecta a las familias, al facilitar la comunicación y reducir algunas de las dificultades que pueden presentarse en el hogar cuando una persona enfrenta una pérdida auditiva.

Con este tipo de acciones, el DIF Monterrey amplía sus mecanismos de apoyo directo y fortalece una estrategia social enfocada en atender necesidades de salud, promover la inclusión y generar mayores condiciones de igualdad de oportunidades.