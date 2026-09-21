Monterrey celebró 430 años de su fundación con una guardia de honor realizada en el Obelisco, donde autoridades municipales y representantes de otros poderes recordaron los orígenes de la capital de Nuevo León y la historia que ha dado identidad a generaciones de regiomontanos.

La ceremonia se realizó la mañana del domingo 20 de septiembre y fue encabezada por César Garza Villarreal, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde Adrián de la Garza Santos. Durante el acto se destacó la importancia de preservar la memoria histórica de la ciudad.

Monterrey recuerda su fundación hace 430 años

Durante la ceremonia cívica se recordó que el 20 de septiembre de 1596, el capitán Diego de Montemayor, acompañado por 12 familias, fundó la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.

El acto se llevó a cabo a las 8:30 horas en el Obelisco, ubicado sobre la calle Juan Ignacio Ramón, en el Centro de Monterrey. De acuerdo con la historia recordada durante la ceremonia, en este sitio Diego de Montemayor observó las aguas de los ojos de Santa Lucía que influyeron en su decisión de establecer la ciudad.

El cronista Leopoldo Espinosa Benavides destacó que desde el acta de fundación existe el compromiso de fomentar el progreso de Monterrey.

Gobierno de Monterrey destaca crecimiento de la ciudad

Durante la conmemoración se señaló que actualmente Monterrey cuenta con 57 mil centros de trabajo y 328 mil viviendas habitadas, además de vialidades, servicios de agua, luz, gas y distintos medios de comunicación.

La ceremonia reunió a integrantes del Ayuntamiento, representantes del Congreso local y del Poder Judicial del Estado, así como funcionarios municipales.

En representación del Congreso de Nuevo León acudieron los diputados Héctor Morales y Armida Serrato, mientras que por el Poder Judicial participó la magistrada María del Rosario Garza Alejandro.

También estuvieron presentes funcionarios municipales, entre ellos Luis Enrique Vargas, director general de Gobierno, y la síndica primera Blanca Paola Contreras, además de regidores del Ayuntamiento de Monterrey.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Monterrey conmemoró el 430 aniversario de la fundación de la ciudad y recordó el legado histórico de quienes participaron en su establecimiento.